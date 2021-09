De iPhone 13 heeft een kleinere notch, maar laat nog net zo weinig zien

Tijdens California Streaming toonde Apple voor het eerst de iPhone 13. We zagen de nieuwe notch, maar veel verandert er niet.

Het was een van de meest opvallende veranderingen aan de iPhone 13 tijdens California Streaming: een kleinere notch. Dat komt natuurlijk vooral omdat het ontwerp van de telefoon voor een groot gedeelte hetzelfde is. Toch krijg je niet ineens een ander overzicht bovenaan jouw scherm.

De notch van de iPhone 13

In tegenstelling tot veel andere smartphonemakers gebruikt Apple nog steeds een notch bij haar iPhone 13. Dat is nodig omdat de FaceID hardware nog steeds niet geheel onder het scherm past. Bij de iPhone 14 kan dat vermoedelijk wel en gaat er naar alle waarschijnlijkheid gebruik gemaakt worden van een zogenaamde punchole voor de selfiecamera. Goed, zo erg is die notch ook weer niet, maar we zien daardoor geen batterijpercentage bovenin het scherm. Dat lijkt nu ook niet te veranderen.

Het nieuws komt van het Twitterkanaal Apple Software Updates. Zij hebben de Xcode 13 simulator gebruikt voor de verschillende iPhones en daar komt ook iets opmerkelijks uit. Zo krijgt ook de iPhone 13 Pro Max geen batterijpercentage, terwijl dat scherm wel groot genoeg is. Het lijkt dus dat Apple voor alle telefoons dezelfde instellingen wil aanhouden. Desondanks kan er mogelijk ook een optie zijn om dit alsnog aan te zetten via de instellingen.



According to the Xcode Simulator, even though there’s enough space on iPhone 13 Pro Max, it still doesn’t show the battery percentage #AppleEvent pic.twitter.com/TOc7mz48EL — Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 14, 2021

Die laatste optie ken je wellicht wel van de oudere iPhone-modellen. Daarbij was het via de instellingen mogelijk om een percentage op je scherm weer te geven. Bij de iPhone 13 is dat dus nog de vraag.

De nieuwe telefoon is binnenkort verkrijgbaar

Zelf kun je het vanaf volgende week vrijdag checken, want dan (24 september) worden de eerste iPhone 13-modellen verscheept. De telefoon kun je bestellen via de Apple Store en verschillende andere aanbieders.