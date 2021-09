iPhone 13 Pro open en bloot: iFixit geeft uniek kijkje achter het scherm

Reparatiedienst iFixit maakte een iPhone 13 Pro open om te kijken hoe de zaken intern geregeld zijn door het bedrijf uit Cupertino. Dit is het tweede deel van de zogenaamde teardown. Dit keer ligt de focus op de algemene repareerbaarheid van het nieuwe toestel en andere, kleine veranderingen onder de motorkap.

Zo blijkt uit het openmaken dat het moederbord van de iPhone 13 Pro kleiner is dan in zijn voorganger. De website concludeert dat er een SK Hynix LPDDR4X SDRAM aanwezig is en constateert het dat de simkaartsleuf direct op het moederbord zit. Dat zijn natuurlijk niet de enige veranderingen die binnenin gespot zijn.

iPhone 13 Pro opengemaakt

De speaker voor het telefoneren is eveneens verplaatst. Het component zit dit keer in de chassis, waardoor het vervangen van het scherm gemakkelijker moet zijn. Daarnaast heeft die speaker een klein uitsteeksel, dat tussen tussen de camera een Face ID-hardware zit. Verder zijn er veranderingen voor de kleinere notch.

De dotprojector van de TrueDepth-camera zit niet meer aan de zijkant, maar in het midden. De flood illuminator was voorheen onderdeel van het scherm en is nu geïntegreerd in de module. Ondanks de verandering kreeg de iPhone 13 Pro een repareerbaarheidsscore van vijf; de iPhone 12 Pro kreeg vorig jaar nog een zes.

Batterij gemakkelijk te vervangen

iFixit laat verder weten dat de accu nog altijd gemakkelijk te vervangen is. Als gebruiker is dit dus een onderdeel waarvan je niet per se afhankelijk bent van Apple (tenzij het bedrijf software-updates uitbrengt die roet in het eten gooien). Het vervangen van het scherm kan je duur komen te staan.

Wanneer je die vervanging niet via officiële wegen laat gaan, dan is de kans heel groot dat Face ID daarna niet meer werkt. En dat terwijl sommige componenten dus nu losgekoppeld zijn van het scherm van de iPhone 13 Pro. Voor meer informatie over de teardown, check je de website van iFixit.

iFixit