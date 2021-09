California Streaming: alle producten die we dinsdag gemist hebben

Afgelopen week heeft Apple, tijdens California Streaming, een hoop nieuwe producten laten zien. Naast de iPhone 13-serie lieten ook de Apple Watch Series 7 en twee nieuwe iPad-modellen zich zien.

Toch zijn er een aantal producten waar we enigszins rekening mee hebben gehouden en die we afgelopen week graag hadden gezien. Welke producten zijn dat precies en is het voldoende voor Apple om binnenkort nóg een evenement te organiseren?

California Streaming: wel iPhone 13, maar deze dingen niet

Zoals gezegd hebben we afgelopen week vrij weinig te klagen gehad. Apple heeft met California Streaming een hoop nieuwe producten laten zien. Het bedrijf uit Cupertino toonde onder andere de iPhone 13 en de gloednieuwe iPad mini (2021). Erg leuk om te zien uiteraard, maar er zijn toch ook wel een paar producten die nog even op zich laten wachten.

Welke producten heeft Apple tijdens California Streaming links laten liggen? We zetten ze voor je op een rij!

#1 AirPods 3

We zaten er, voor het zoveelste evenement, helemaal klaar voor: de volgende generatie AirPods. Dit iPhone 13 evenement leende zich uitstekend voor de komst van nieuwe oordopjes. Al helemaal, omdat ze goed samen zouden gaan met de iPhone 13. Maar Apple hield afgelopen week op dit gebied de lippen stijf op elkaar.

Wanneer de AirPods 3 precies verschijnen is niet bekend, maar we weten wel een beetje wat we kunnen verwachten. Zo weten we dat ze in ieder geval in 2021 het daglicht nog zien en van Apple een compleet nieuw ontwerp hebben gekregen. De steeltjes zijn korter en het oplaadhoesje is groter. De nieuwe AirPods 3 zouden het beste te vergelijken zijn met de AirPods Pro. Maar of dat ook echt het geval is, dat zal de tijd ons leren.

#2 Een flink aantal nieuwe Macs

Naast de introductie van de nieuwe iPhone 13, Apple Watch Series 7 en twee iPad-modellen hadden we stiekem nog wel meer hardware verwacht. Zo hadden we best de nieuwe 14-inch MacBook Pro willen zien tijdens California streaming. Dit specifieke model is naar verluidt ongelofelijk krachtig dankzij de tweede generatie Apple Silicon en een arsenaal aan indrukwekkende specificaties.

Daar blijft het overigens niet bij. Naast de 14-inch MacBook Pro werden er op Mac-gebied nog meer nieuwe producten verwacht. Zo hadden we onder andere het idee dat ook een nieuwe Mac mini, een grote iMac en zelfs een nieuwe Mac Pro het daglicht zouden zien. Helaas niet het geval, maar het biedt wel perspectief voor een tweede Apple event in het najaar.

#3 De komst van macOS Monterey

iOS 15, iPadOS 15 en watchOS 8: het zijn drie besturingssystemen waarvan we eindelijk weten wanneer ze komen. Maar tijdens het iPhone 13 evenement bleef het wel heel erg stil rondom macOS Monterey. Het nieuwe besturingssysteem voor Mac laat voorlopig dus nog even op zich wachten en we hebben geen idee hoelang.

Net als bij de overigens besturingssystemen maakten we tijdens WWDC21 voor het eerst kennis met macOS Monterey. De update brengt een verbeterde vorm van FaceTime, Safari en steekt nog een aantal andere apps in een nieuw jasje.

iPhone 13, Apple Watch en meer

California Streaming was dus niet het evenement van de bovenste drie producten. Wel was het de livestream van de nieuwe iPhone 13 serie, de gloednieuwe Apple Watch Series 7, een nieuwe iPad en de nieuwe iPad mini (2021).

Benieuwd naar alle content omtrent California Streaming? Check dan zeker even deze pagina!