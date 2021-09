De iPhone 13 in levende lijve: alle nieuwe Apple smartphones in het echt

De iPhone 13-serie werd op 14 september aangekondigd en een week later mogen we de smartphones eindelijk aan jullie laten zien. Want hoe mooi het promotiemateriaal ook mag zijn: je weet nooit hoe de toestellen er “in het wild” uitzien.

Afgelopen vrijdag hebben alle vier de nieuwe modellen mogen ontvangen en om jouw een goede indruk te geven laten we ze door middel van dit artikel aan je zien. Van deze vier toestellen hebben we de iPhone 13 Pro inmiddels al getest en kun je zometeen al een review verwachten.

De hele familie bij elkaar

Zoals gezegd hebben we de gehele iPhone 13-serie van Apple mogen ontvangen. De 13 mini kregen we in de kleur Middennacht, de 13 in de kleur Blauw, de 13 Pro in de kleur Goud en de 13 Pro Max in de Sierra Blue. Dat levert het volgende plaatje op:

De iPhone 13 en 13 mini zien er als volgt uit:

De iPhone 13 Pro en Pro Max stelen op hun eigen wijze de show:

En dit is de gehele serie tegenover de modellen van het afgelopen jaar:

De iPhone 13 en 13 mini

Uiteraard is het ook goed om de toestellen even apart aan je voor te stellen, beginnend met het kleinste model. De iPhone 13 mini is qua ontwerp wel een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Ondanks het feit dat je niet heel veel verschil merkt met de notch is een iets groter beeldscherm voor de mini wel erg fijn.

De achterkant is uiteraard voorzien van het andere camerasysteem:

Net als vorig jaar vind ik de iPhone 13 overigens een groot succes in de kleur blauw, al is hij dit jaar nog wel een stukje mooier.

Het beeldscherm ziet er, net als vorig jaar, bijzonder strak uit:

Dit is de iPhone 13 mini naast de iPhone 12 mini:

En dit de iPhone 13 naast de iPhone 12:

De iPhone 13 Pro en 13 Pro Max

De iPhone 13 Pro en Pro Max zijn uiteraard de toptoestellen en dat merk je aan ieder aspect. Zo is de Pro in het goud, met zijn roestvrijstalen randen, een genot om te zien. Al moet er nog wel even gewend worden aan het grotere camerablok.

Het beeldscherm van de Pro oogt misschien iets strakker door de kleinere notch, maar doet over het algemeen hetzelfde als vorig jaar.

De Pro Max is wederom echt een unit te noemen, maar de nieuwe kleurenoptie Sierra Blue staat hem wel degelijk goed.

Het beeldscherm blijft daarbij imposant:

Hier zie je de iPhone 13 Pro Max naast de iPhone 12 Pro Max:

En hier de iPhone 13 Pro tegenover de iPhone 12 Pro:

Zoals gezegd gaan we binnenkort aan de slag met alle nieuwe toestellen uit de iPhone 13-serie, maar wilden we je toch even kennis laten maken.