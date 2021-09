California Streaming: wat kunnen we verwachten van het iPhone 13-event?

Aanstaande dinsdag is het zover: het California Streaming evenement van Apple. Tijdens dit evenement krijgen we eindelijk de nieuwe iPhone 13-serie te zien en weet jij misschien wel wat je nieuwe smartphone allemaal kan. Al zullen de telefoons niet de enige producten zijn die hun opwachting maken.

In het afgelopen jaar zijn we doodgegooid met verschillende geruchten over de line-up van deze zomer. Het ene gerucht gaat al iets langer mee dan het ander, maar het zorgt er bij elkaar opgeteld voor dat we al een aardig idee hebben van wat California Streaming ons te bieden heeft.

Vier keer een iPhone 13

Dat we tijdens het iPhone 13 evenement nieuwe iPhone-modellen gaan zien is natuurlijk geen verrassing. California Streaming zal, net als Hi Speed vorig jaar, hét evenement zijn waar vier gloednieuwe modellen het daglicht zien. Naast de iPhone 13 (mini) worden ook twee Pro-modellen verwacht. Het gat tussen de eerste twee en de laatste twee varianten zal dit jaar zeker groter zijn dan het afgelopen jaar, al zal de stap ten opzichte van het huidige model wel echt minder groot zijn.

Apple Watch Series 7

Dat de Apple Watch Series 7 volgende week zijn opwachting maakt is wel zo goed als zeker. In de afgelopen maanden is het vrijwel stil geweest rondom de nieuwe smartwatch, maar naar mate het iPhone 13-event dichterbij kwam schoten de geruchten als paddenstoelen uit de grond. Verschillende betrouwbare bronnen linken die ontwikkeling aan een onthulling op korte termijn. Iets dat dan door hun eigen bronnen weer bevestigd wordt.

Waar de iPhone 13 als een gezonde upgrade gezien kan worden, zal de Apple Watch Series 7 wel een grote sprong maken. De smartwatch zal gericht zijn op een betere accuduur en verder niet heel gek doen met nieuwe sensoren en gezondheidsfunctionaliteiten. Wel introduceert Apple volgende week een gloednieuw ontwerp, waardoor het product beter in lijn ligt met de iPhone 12 en de huidige iPad Pro. Dit jaar hebben consumenten overigens niet de keuze uit een 40mm en een 44mm model, maar wordt die laatste optie vervangen door een 45mm model.

AirPods 3 voor bij de iPhone 13

De AirPods zijn anno 2021 nog steeds met gemak de populairste True Wireless oortjes. Al hoeven we ook niet onder stoelen of banken te schuiven dat ze inmiddels wel een klein beetje aan een upgrade toe zijn. Gelukkig voor ons gaat Apple deze upgrade dan ook tijdens het iPhone 13-evenement laten zien. Althans, dat is de verwachting die we op dit moment hebben.

Met de nieuwe Apple Watch Series 7 en de iPhone 13 lijkt dit hét evenement te zijn om de AirPods 3 aan de wereld te laten zien. Wat de nieuwe functionaliteiten precies zullen zijn is nog niet echt bekend, al weten we wel dat de oordopjes een nieuw ontwerp krijgen. Zo lijken deze True Wireless-dopjes erg veel op de Pro-modellen van Apple.

Nieuwe iPad-modellen: twijfelachtige gevallen

Het is nog erg twijfelachtig, maar we benoemen ze toch even. Er is een kans dat Apple tijdens California Streaming ook nieuwe iPad-modellen laat zien. Waar de kans erg klein is dat een nieuwe iPad Air het daglicht zal zien, is er wel degelijk een reeële kans voor de iPad mini. Al moeten we eerlijk zeggen dat we harde bewijzen, zoals we die bij de bovenste drie producten wel zagen, nog ontbreken. Het is dus afwachten wat Cupertino op dit gebied laat zien.

Alles over de iPhone 13

De iPhone 13-serie laat nog even op zich wachten, maar tijdens California Streaming krijgen we antwoord op al onze vragen. Al hebben we, zoals eerder gezegd in dit artikel, al wel een aardig idee van wat de nieuwe smartphones precies te bieden hebben.

