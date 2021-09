De iPhone 13 krijgt betere accuduur en dat merk je ook op negatieve wijze

Vanaf morgen is het mogelijk om de iPhone 13 in de pre-order te scoren. De nieuwe smartphone lijkt op veel punten weer net iets beter te zijn dan zijn voorganger. Zo heb je bijvoorbeeld te make met een betere accuduur. Maar dat komt ook met een nadeel.

Tijdens het evenement werd bekend gemaakt dat de iPhone 13 Pro Max maar liefst 2,5 uur langer gebruikt kon worden dan zijn voorganger met één volle accu. Dat is fijn. Maar met die extra tijd krijg je ook te maken met extra gewicht.

iPhone 13 heeft betere accuduur, maar is ook zwaarder

Gelukkig is het geen wereldschokkend verschil. De iPhone 12 Pro Max woog 228 gram en was 7,4 milimeter dik. Door de betere accuduur van de iPhone 13 Pro Max krijg je nu te maken met een smartphone die 240 gram weegt en 7,65 milimeter dik is. Dat laatste is te verwaarlozen, maar die extra grammetjes is een toename van 5 procent. In hoeverre je dat precies gaat merken, dat is nog maar de vraag. Wel is het zo dat de toch al redelijk zware smartphone nu een tikke zwaarder is. En dat is met name wanneer je wil filmen toch een klein nadeeltje.

De iPhone 13 kent een accuduur die zo’n 1,5 uur langer meegaat. En ook bij dat model zien we een toename in gewicht. Het vorige model woog 189 gram, de nieuwe versie gaat 204 gram wegen. Ook hier dus kleine verschillen die je waarschijnlijk op de koop toeneemt wanneer je hem langer kunt gebruiken met één oplaadbeurt, maar dan zien je dus wel waar het vandaan komt. Qua dikte wordt hij slechts 0,1 milimeter dikker, dus dat kun je eigenlijk niet zien.

Ook de 13 Mini heeft er ‘last’ van

Tot slot zien we hetzelfde bij de iPhone 13 Mini. Deze gaat ook 1,5 uur langer mee dan de 12 Mini. En dat zien we dus ook terug in het gewicht. Deze gaat van 135 gram naar 141 gram. Nogmaals, het is niet veel, maar percentueel is het toch een toename van 5 procent. Gezien Apple altijd lichter wil gaan met zijn producten, is dit dus wel een opvallend verschil.