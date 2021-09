iPhone 13: 5 dingen die je moet weten over de nieuwe smartphones

Apple heeft vanavond officieel de iPhone 13 serie aangekondigd. Tijdens het California Streaming evenement konden we voor het eerst kennis maken met de vier nieuwe smartphones. Wat hebben ze precies te bieden?

Om je een goede indruk te geven zetten we vijf dingen op een rij die de consument, naar ons idee, moet weten. Zo kijken we niet alleen naar de meest opvallende functionaliteiten, maar ook zeker naar het prijskaartje en de beschikbaarheid.

iPhone 13: 5 dingen die je moet weten

De iPhone 13 bestaat ook dit jaar weer uit vier verschillende modellen: het reguliere model, de mini, de Pro en de Pro Max. Alle vier de smartphones zullen in Nederland te koop zijn, maar wat hebben ze je nu precies te bieden?

We zetten de vijf belangrijkste en meest imposante verbeteringen en toevoegingen voor je op een rij:

#1 Dual-camerasysteem gewijzigd

Het camerasysteem van de iPhone 13 en 13 mini is aangepakt. Waar het vorige model nog voorzien was van twee lenzen onder elkaar, zitten de lenzen dit keer schuin tegenover elkaar. Of het mooi is laten we in het midden, maar het brengt ook wat voordelen met zich mee. Dat camerasysteem dan…

De iPhone 13 is volgens Apple voorzien van het meest geavanceerde dual-camerasysteem ooit. Deze bestaat uit een 12-megapixel Wide-lens. Het is de wijdste lens die Apple gemaakt heeft, gezien deze 47% meer licht binnenlaat. De lens is een ultra-wide lens van 12-megapixel. Deze is voorzien van een aanzienlijk snellere sensor voor de optimale prestatie. Naast de twee nieuwe lenzen is dit camerasysteem ook voorzien van Sensor Shift Stabilization, een functionaliteit die vorig jaar in de iPhone 12 Pro Max zat.

Het camerasysteem van de iPhone 13 is ook een flinke verbetering op het gebied van video. Zo is de nieuwe smartphone in staat om gebruik te maken van Cinematic Mode. Een functionaliteit dat het beste te beschrijven is als Portret Modus, maar dan voor video.

#2 De iPhone 13 heeft eindelijk een kleinere notch

De iPhone 13 is de eerste smartphone van Apple sinds 2017 met een kleinere notch. Al moeten we wel heel goed kijken om het verschil ook daadwerkelijk te zien. Gelukkig komt Apple zelf met cijfers en maakt het bedrijf bekend dat het scherm, door deze wijziging, 20% groter is geworden.

Dat beeldscherm is een Super Retina XDR-beeldscherm. Bij de iPhone 13 gaat het om een 6.1-inch beeldscherm, bij de mini om een 5.4-inch scherm. Dat scherm biedt de consument overigens wel een hoop prettige functionaliteiten. Zo is het scherm voorzien van Dolby Vision, HDR10 en HLG-ondersteuning. Verder is het scherm een stuk helderder. De iPhone 13 is voorzien van een scherm dat beschikt over een maximale helderheid van 1200 nits. Dat is een verbetering van 28% ten opzichte van de iPhone 12.

#3 Flink wat kracht onder de motorkap

De nieuwe iPhone 13, en iPhone 13 mini, is voorzien van de nieuwe A15 Bionic chip. Het gaat om een 5nm processor dat voor veel verbetering weet te zorgen. Zo is de telefoon op gebied van CPU 50% krachtiger dan “bij de concurrentie” en geldt er voor de GPU een verbetering van 30%.

Volgens Apple is de nieuwe smartphone ook een koning op het gebied van Machine Learning. Al ligt het volledig aan ontwikkelaars wat jij daar als consument precies aan hebt.

#4 De iPhone 13 beschikt over een betere batterij

De iPhone 13 is een aardige upgrade. Het beeldscherm is krachtiger, de 5G-mogelijkheden zijn beter en het toestel is krachtiger dan ooit tevoren. Dat zorgt er logischerwijs voor dat de batterij meer belast wordt. Gelukkig heeft Apple ervoor gezorgd dat je daar als consument zo min mogelijk van merkt. Sterker nog: de batterij is een stuk krachtiger geworden.

Door componenten aan de binnenkant van de iPhone 13 (mini) compacter te maken, is er meer ruimte overgebleven voor een grotere batterij. Dit zorgt ervoor dat de iPhone 13 mini 1,5 uur langer doet met een volle lading dan zijn voorganger. Bij zijn grotere broertje wordt er een verbetering van 2,5 uur verwacht.

#5 iPhone 13: prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe iPhone 13 en 13 mini zijn verkrijgbaar in een hoop nieuwe kleurenopties waaronder roze, blauw, zwart en rood. Beide smartphones zijn niet meer te verkrijgen met 64GB aan opslagcapaciteit, maar komen allebei met minimaal 128GB aan opslag. Aan de andere kant van het spectrum is het wel mogelijk om voor meer ROM te kiezen. Apple introduceert dit jaar een 512GB optie voor de instapmodellen.

De iPhone 13 is vanaf 909 euro te koop en de 13 mini vanaf 809 euro. Hij is vanaf aankomende vrijdag te pre-orderen. Op 24 september is hij dan beschikbaar!