Achtste-generatie iPad moeilijk verkrijgbaar, maar dat is zeker niet voor niets

De voorraad van de achtste generatie iPad lijkt flink te slinken. De tablet is zowel online als in fysieke winkels steeds moeilijker te koop. Als we kijken naar het verleden, dan bleek dat achteraf te komen door een aankomende refresh van de line-up. Met een nieuw evenement aan de horizon, 14 september aanstaande, zou dat zomaar weer het geval kunnen zijn.

Op de officiële website van Apple is de tablet minder vaak beschikbaar dan je wellicht wil. Alle configuraties lopen inmiddels vertragingen op als het gaat om de leveringen. Dat geldt onder meer voor de Verenigde Staten, maar ook andere, belangrijke markten, zoals het Verenigd Koninkrijk, Japan en China.

Komt er een nieuwe iPad aan?

Wanneer je in de VS een Space Gray- of gouden variant van de iPad aanschaft, dan wordt de tablet tussen 7 oktober en 14 oktober geleverd. Dit geldt voor alle versies van het apparaat. Er is wel een uitzondering: de 32GB-versie in Space Gray-uitvoering, met wifi en ondersteuning voor mobiele netwerken. Die verscheept tussen 29 september en 6 oktober.

De zilveren versies van het apparaat zijn online eveneens moeilijk te koop. Echter, uit steekproeven blijkt dat enkele fysieke winkels nog wat modellen hebben liggen. Apple vroeg aan winkelmedewerkers niet te speculeren over de oorzaak van de beperkte beschikbaarheid, wanneer klanten daar naar informeren.

We weten het binnenkort

Dat laat Mark Gurman weten, die de beperkte voorraad op Twitter deelde. Vervolgens meldt hij nogmaals dat Apple werkt aan tenminste één nieuw model van de iPad (er komt mogelijk ook een nieuwe mini). De laatste keer dat Apple een instapmodel introduceerde, was in september 2022.

De verwachting is al een tijdje dat het bedrijf twee iPads introduceert tijdens het onlangs aangekondigde najaarsevenement. Naast een nieuwe iPad mini komt er mogelijk dus ook een nieuw instapmodel. Mocht dat het geval zijn, dan concluderen we wederom achteraf dat de beperkte voorraad komt door de komst van nieuwe varianten.

