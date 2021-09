Het scherm van de iPad mini heeft een probleem (en Apple fixt het niet)

De iPad mini 6 heeft last van een vervelend schermeffect waar Apple niets aan gaat doen. Het effect wordt ‘jelly scrolling’ genoemd. Dat effect treedt op wanneer de ene helft van het scherm waarneembaar langzamer ververst dan de andere helft. Daardoor ontstaat er een soort waggeleffect, dat vooral zichtbaar is in portretmodus.

De redactie van Ars Technica legt uit dat het effect veroorzaakt wordt door de manier waarop de iPad mini de lijnen in beeld tekent. De kleine tablet begint namelijk aan de ene kant met tekenen en het kost hem tijd om die lijn naar de andere kant te laten gaan. Het effect ontstaat in de tijd die het kost om de lijn over te laten steken.

iPad mini met waggelend schermeffect

Dieter Bohn, redactielid en mede-oprichter van The Verge, laat in een korte video op Twitter zien hoe je het effect spot. In de video is goed te zien hoe de tekst een beetje golft, wiebelt of waggelt — net hoe je dit wil noemen. Je kunt je voorstellen dat dit geen prettig gezicht is voor gebruikers die doorgaans veel tekst lezen op hun mini.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left. In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI — Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021

Apple is echter van plan niets aan of met dit probleem te doen. Het bedrijf uit Cupertino laat weten dat dit normaal gedrag is van een LCD-scherm. Als je benieuwd bent of het scherm waarop je dit artikel leest ook last heeft van zo’n probleem, klik je hier om dat te testen. Lees even goed de tekst door die boven de test staat.

Waarom het zo opvalt op de mini

Het is dus een veelvoorkomend probleem, maar waarom valt het dan zo op, op de iPad mini? Dat komt doordat het probleem vaker de kop opsteekt op het moment dat je de iPad in portretmodus gebruikt (rechtop, dus). Wanneer je de iPad horizontaal gebruikt, dan zal het probleem je waarschijnlijk niet opvallen.

Ars Techinca