Je nieuwe iPad mini kan pas vanaf november bij je geleverd worden

Aankomende vrijdag is een belangrijke dag voor Apple. Naast de komst van de iPhone 13-familie is het vanaf die dag ook mogelijk om aan de slag te gaan met de iPad mini. Althans, op papier. In de praktijk lijkt het een heel ander verhaal te gaan worden.

Want wanneer je de iPad mini niet gelijk in de pre-order hebt gezet, dan is de kans groot dat je er lang op moet wachten. Als we op dit moment naar de Apple Store gaan, dan zien we dat je er voorlopig geen thuis gaat ontvangen.

iPad mini laat lang op zich wachten

Als ik vandaag de dag een iPad mini met 64 GB en WiFi zou gaan bestellen, dan moet ik daar tussen 4 en 6 weken op wachten. In het slechtste geval zou dat betekenen dat ik op 2 november met het nieuwe apparaat aan de slag kan gaan. Althans, dat is de Spacegrey-variant. Mocht je geen zin hebben om lang te wachten op het apparaat en er snel mee aan de slag willen gaan, dan kun je ook voor een andere kleur gaan. De drie andere kleuren zijn namelijk wel op de dag van release te leveren. En als de kleur je dan niet aanstaat, dan zou je eventueel een hoesje kunnen gaan gebruiken om de kleur te verbergen.

De iPad mini werd vorige week onthuld. De nieuwe mini is voorzien van een nieuw ontwerp (en dat werd potverdikkeme tijd). De tablet is voorzien van een zelfde ontwerp als de iPad Air (2020) en past ook beter bij de huidige iPhone-modellen. Dat betekent dat de hoeken vierkanten zijn. Daarnaast is hij een stuk krachtiger dan zijn voorganger. Zo zien we op het gebied van CPU een stijging van 40% en zijn de GPU-prestaties zelfs 80% beter dan bij het model uit 2019. Hierdoor is de tablet ideaal voor het spelen van zwaardere games of taken die veel rekenkracht vereisen. Een uiterst prettige ontwikkeling, dus.

Betere camera

Ook het camerasysteem van de iPad mini (2021) is aanzienlijk beter. Op de achterkant van de tablet zit een verbeterde 12 megapixel-camera die voorzien is van de Focus Pixel functionaliteit. Daarnaast zijn ook True Tone Flash, Smart HDR en 4K Video van de partij.

Aan de voorkant van de iPad mini zit een 12 megapixel selfiecamera met een Ultra-Wide lens. Ideaal, want hierdoor wordt ook de nieuwe Center Stage functionaliteit van FaceTime ondersteund op de kleine iPad.