iPad mini’s jelly scrolling: iFixit legt het probleem op eigen wijze uit

Reparatiewebsite iFixit heeft een uitgebreide teardown van de iPad mini gepubliceerd en kan daardoor het probleem jelly scrolling uitleggen. Een teardown doen van de nieuwe mini is overigens niet heel moeilijk, als we de website kunnen geloven. Je hoeft alleen maar het scherm op de voorkant los te wrikken om toegang te krijgen tot de interne onderdelen.

iFixit laat weten dat het probleem jelly scrolling op het 8,3-inch scherm van de iPad mini heel prominent aanwezig is in vergelijking met vergelijkbare panelen. Helemaal wanneer je de iPad in portretmodus gebruikt. Dit komt door de manier waarop de displaycontroller in de nieuwe mini gepositioneerd zit.

iPad mini heeft last van jelly scrolling

In de iPad Air uit 2020 plaatste Apple die controller horizontaal, terwijl dat in de iPad mini verticaal is. In principe is het zo dat alle LCD-schermen last hebben van het probleem jelly scrolling. En dat probleem duikt bij een bepaalde schermoriëntatie vaker op, zoals dus het geval is bij de nieuwe iPad mini.

De controller van het display bepaalt op welke manier het scherm ververst wordt. Ook is er altijd vertraging tussen het onderste en het bovenste deel van het scherm. Dat resulteert in teksten die wiebelen of golven over het scherm wanneer je scrolt. Zie de bovenstaande video voor duidelijke voorbeelden van de issue.

Goedkoper scherm gebruikt?

iFixit speculeert dat Apple mogelijk een goedkoper scherm gebruikte voor de iPad mini 6. Daardoor valt het probleem nu meer op. Apple erkende het probleem eerder deze week al, maar besloot er niets aan te doen. Dat heeft te maken met het feit dat dit “normaal gedrag is voor een LCD-scherm”, aldus de iPad-maker.

Hoewel dit technisch gezien klopt, is het wel nog de vraag of Apple iets van het wiebeleffect kan tegengaan middels een software-update. Mogelijk is het wiebelende effect ietwat terug te draaien door er een slim algoritme op los te laten. Daarover is op moment schrijven helaas nog niets bekendgemaakt door Apple.

