iPad mini legt het ondanks A15 Bionic chip af tegen de iPhone 13

Tijdens California Streaming kondigde Apple een compleet vernieuwde iPad mini aan. Naast een nieuw ontwerp, een verbeterd camerasysteem en een imposant beeldscherm werd ook duidelijk wat er onder de motorkap van de tablet ligt. Zo is hij voorzien van exact dezelfde processor als de iPhone 13: de A15 Bionic chip.

Je zou dus verwachten dat de iPhone 13 en de iPad mini net zo snel zouden zijn. Maar niets is minder waar. In een Geekbench test, die als eerste door MacRumors ontdekt werd, kwam naar buiten dat de tablet het toch aflegt tegen de smartphone.

Uit de Geekbench resultaten is op te maken dat Apple de kloksnelheid van de iPad mini heeft teruggeschroefd. De kleine tablet is dan wel voorzien van een A15 Bionic chip, maar iets minder snel dan een iPhone 13. Waar die laatste geklokt is op 3.2GHz wordt de iPad mini geklokt op 2.9GHz. Dat houdt dus in dat er een verschil van 300MHz is die niet te verklaren valt.

Gezien de cijfers is vast te stellen dat de iPad mini zo’n 8% langzamer is dan de iPhone 13. Al moeten we natuurlijk wel rekening houden met het feit dat de benchmark vrij vroeg genomen is. Het zou dus kunnen zijn dat dit verschil, door aanpassingen in iPadOS 15 bijvoorbeeld, nog iets kleiner wordt.

Eerdere resultaten

Eerder deze week werd al duidelijk dat de nieuwe iPhone 13-serie gewild is bij Geekbench. Dat is een populaire benchmark waardoor we als consumenten iets meer een indruk krijgen van hoe krachtig deze nieuwe iPhone-modellen nu precies zijn. Zo scoorde de iPhone 13 Pro bijvoorbeeld 14.216 punten in de Metal GPU-test. Een verbetering van 55% in vergelijking met de iPhone 12 Pro.

Ben je benieuwd hoe de andere smartphones uit de serie het precies deden? Lees dan zeker even het artikel dat collega Wesley er eerder deze week over schreef.