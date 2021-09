iPad mini (2021) Review: klein qua formaat, groots qua prestaties

Ondanks zijn verouderde ontwerp was de iPad mini (2019) toch echt mijn favoriete tablet. Dat terwijl ik ondertussen ook erg kon genieten van de iPad Air uit 2020. Het enige wat mij tegenviel aan deze tablet was de grootte en wat dat betreft komt de iPad mini (2021) als geroepen.

Dat ik enthousiast ben over de komst van deze nieuwe iPad mini (2021) mag dus duidelijk zijn. Maar is dat enthousiasme eigenlijk wel terecht? Ik ben de afgelopen 13 dagen aan de slag gegaan met de tablet en geef je het antwoord in deze review.

iPad mini (2021): wat heeft de tablet je te bieden?

De iPad mini (2021) is in een compleet nieuw jasje gestoken. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook zeker aan de binnenkant. Om je een goede indruk te geven van wat de tablet je nu precies te bieden heeft, zet ik de belangrijkste specificaties voor je op een rij:

Beeldscherm: 8.3-inch Liquid Retina IPS LCD

8.3-inch Liquid Retina IPS LCD Processor: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic Werkgeheugen: 4GB

4GB Opslagcapaciteit: 64GB / 256GB

64GB / 256GB Batterij: 19.3wh Li-ION

19.3wh Li-ION Opladen: 20W

20W Camerasysteem: 12 megapixel Wide-lens (f/1.8)

12 megapixel Wide-lens (f/1.8) Selfiecamera: 12 megapixel ultra-wide camera (f/2.4)

12 megapixel ultra-wide camera (f/2.4) Software: iPadOS 15

iPadOS 15 Gewicht: 293 gram (Wi-Fi) / 297 gram (LTE)

293 gram (Wi-Fi) / 297 gram (LTE) Afmeting: 195,4mm x 134,8mm x 6,3mm

195,4mm x 134,8mm x 6,3mm Kleurenopties: Spacegrijs, Roze, Paars en Sterrenlicht

De iPad mini (2021) is vanaf €556 te koop. Voor die prijs krijg je de nieuwe tablet met 64GB aan opslagcapaciteit. Wil je meer hebben, dan kan je voor het 256GB-model van €729 kiezen.

iPad mini (2021): 5 dingen die nieuw zijn

In tegenstelling tot zijn voorganger zijn er nog al wat dingen veranderd aan de iPad mini (2021). Daarom zet ik de grootste verbeteringen en wijzigingen voor je op een rij:

#1 Eindelijk een nieuw ontwerp

Je hebt het waarschijnlijk al gezien en gehoord: de iPad mini (2021) heeft een nieuw ontwerp. Gezien het model uit 2019 al verouderd was, is dit zeker geen verkeerde beslissing geweest. De tablet ligt qua ontwerp meer in lijn met modellen als de iPad Air (2020), iPad Pro (2021) en de iPhone 13-serie. Niet alleen een hoekiger ontwerp, maar ook meer kleurenopties, dus.

#2 Beter beeldscherm

Naast het ontwerp is ook het beeldscherm van de iPad mini (2021) onder handen genomen. Het scherm is hierdoor niet 7.9-inch groot, maar 8.3-inch. Dat is een aanzienlijke verbetering, zeker als je daar de specificaties naast zet. Zo beschikt het beeldscherm over een helderheid van 500 nits, ondersteunt hij True Tone en wordt er gebruik gemaakt van een breed kleurengamma.

#3 Krachtiger dan de iPad Air (2020)

Het is best grappig om Apple de vraag te zien ontwijken, maar de iPad mini (2021) is wel degelijk krachtiger dan de iPad Air uit 2020. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat dit model voorzien is van de nieuwe A15 Bionic chip van Apple. Al hebben we wel te maken met een apparaat dat qua prestaties iets meer teruggeschroefd is dan, bijvoorbeeld, de iPhone.

#4 Verbeterd camerasysteem

De iPad mini (2021) is de eerste mini-tablet die voorzien is van een zogeheten camerabump. Dat houdt simpelweg in dat het systeem een beetje uitsteekt. Niet erg, want je krijgt er wel een iets beter camerasysteem voor terug. Al zit de grootste verandering ’em voornamelijk in de selfiecamera. Ditmaal maakt de iPad mini namelijk gebruik van een 12 megapixels ultra-wide camera met een kijkhoek van 122 graden. Voldoende om de Center Stage-functionaliteit mogelijk te maken.

#5 Nieuwe aansluiting

Het heeft even geduurd, maar Apple brengt in 2021 ook eindelijk USB-C naar de iPad mini. De tablet laat de Lighting Port dus liggen en stapt over. Dat is prettig, want naast snellere laadtijden krijgen consumenten nu ook de kans om hun USB-C accessoires op dit model te gebruiken.

iPad mini (2021): de ideale tablet ‘voor mij’

De iPad mini (2021) moet het vooral hebben van zijn formaat. Door zijn afmeting, en het gewicht, blijft dit de ideale tablet voor onderweg. Je neemt hem nu eenmaal heel erg makkelijk mee en daardoor is dit ook direct de ideale tablet voor mij. Nu begrijp ik dat jij daar misschien niets aan hebt, maar het zegt veel over dit model.

Door het compacte ontwerp is dit namelijk het ideale model om games te spelen en content te lezen. Groter dan een iPhone en kleiner dan een reguliere tablet: dat is precies wat mij zo bevalt. Het kijken van films en series is ook uitstekend te doen, al wordt dat door het compacte ontwerp wel iets minder aantrekkelijk gemaakt. Voor mij geen probleem, omdat ik dit normaliter ook al niet doe.

Ik gebruik de iPad mini (2021) dus voornamelijk als een verlenging van mijn iPhone 13 en dat betekent dat de accuduur voor mij meer dan voldoende is. Het is overigens goed om te weten dat de batterij het minder lang volhoudt dan bij grotere tablets, maar de iPhone achter zich weet te laten. Een dag of twee is makkelijk te redden met de iPad mini (2021) en dat is heel erg fijn. Net als de Apple Pencil 2-ondersteuning, trouwens.

Het heeft wel even geduurd voor ik die toevoeging kon waarderen. Net als bij de rest van het model moet je ook dit onderdeel anders bekijken dan bij andere tablets. Ja, het is irritant om de iPad mini (2021) te gebruiken met de Apple Pencil 2 erop bevestigd. Maar het is ideaal om de pen in de hand te houden en hem te gebruiken op de momenten dat het nodig is. Ik haal hem er tijdens het gebruik dus vanaf, hou hem in mijn hand en plak hem er vervolgens weer aan vast om hem op te laden.

Dat alles is dus precies de reden waarom de iPad mini (2021) voor mij de ideale tablet is. Maar dat hoeft dus niet het geval te zijn voor jou. Het formaat moet je namelijk echt liggen om het te kunnen waarderen. Als het bovenstaande je dus niet erg aanspreekt, dan kan het dus zijn dat jij iets anders zoekt als we het hebben over “de ideale tablet”.

iPad mini (2021): niet gewend van Apple

Helaas is niet alles geheel persoonlijk en zijn er ook zaken die, bijna, iedereen op zal vallen. Te beginnen bij het besturingssysteem: iPadOS 15. Ik heb het bij Apple nog nooit eerder gezien, maar ik krijg een beetje het idee dat het bedrijf zelf niet klaar is voor de iPad mini (2021). De software pakt namelijk niet zo lekker uit als ik gewend ben.

Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat widgets kleiner zijn. In vergelijking met andere iPad-modellen logisch, in vergelijking met de iPhone erg opvallend. Zonde, want ik merk dat ik ze hierdoor weinig tot niet gebruik. De iPad mini (2021) heeft overigens ook last van een veel te groot toetsenbord in de landscape-modus, waardoor deze meer dan de helft van je tablet in beslag neemt.

Misschien logisch, maar ergens ook iets dat ik niet gewend ben van Apple. Net als het feit dat je Apple Pencil dikker is dan je iPad mini (2021). Het scheelt een heel klein stukje, maar de stylus is fysiek iets dikker. Oh, en waarom zitten de volumeknoppen niet aan de linkerkant, maar bovenop de tablet?

Apple heeft de iPad mini (2021) overigens voorzien van een nieuw beeldscherm. Erg prettig, maar dit scherm heeft wel één probleem: Jelly scrolling. Dit is de benaming voor situaties waarin het scrollen op een beeldscherm niet helemaal vlekkeloos verloopt. De rechterkant beweegt iets sneller dan de linkerkant en dat zorgt voor een raar effect. Niet voor iedereen zichtbaar, maar wel heel irritant als je het wel ziet. Vallen dit soort dingen je normaliter op, dan moet je daar dus wel rekening mee houden.

En over rekening gesproken: die is wel erg hoog. De toegankelijkheid is iets dat de mini in het verleden tot een succes heeft gemaakt en helaas is daar financieel gezien weinig van overgebleven. Al helemaal wanneer je het met meer dan 64GB opslag wil doen. Een stapje hoger houdt een opslagcapaciteit van 256GB in en daarmee ook direct een prijsstijging van €173 in. Oef!

iPad mini (2021): klein qua formaat, groots qua prestaties

Het mag duidelijk zijn: waar de iPad mini (2021) qua formaat klein is, blijft hij groots qua prestaties. De tablet beschikt over een heerlijk compact-model, waardoor je hem echt overal met gemak kunt gebruiken. Het spelen van een spel, maken van een snelle notitie of het lezen van een boek: het is allemaal mogelijk.

Voor mij maakt dit alles de iPad mini (2021) de ideale tablet, maar dat hoeft niet voor jou te gelden. Sterker nog: het is volledig te begrijpen als dit niet is waar je naar opzoek bent. Zeker niet voor het prijskaartje van €529. Je moet dus echt opzoek zijn naar dit product om hem daadwerkelijk te kunnen waarderen. Zoek je dus iets tussen een iPhone en een iPad in, dan is de mini (2021) hét Apple-product voor jou.