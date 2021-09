iPad mini: 5 dingen die je moet weten over de gloednieuwe tablet

Apple heeft vanavond, tijdens het California Streaming evenement, de iPad mini aangekondigd. Het bedrijf voorziet de tablet uit 2019 eindelijk weer eens van een upgrade. Maar is het ook echt een upgrade te noemen?

Om je een goed beeld te geven van wat deze tablet je precies te bieden heeft zetten we vijf dingen op een rij die je, wat ons betreft, moet weten.

iPad mini (2021): 5 dingen die je moet weten

De iPad mini uit 2019 is wat mij betreft de fijnste tablet die ik in de afgelopen paar jaar gebruikt hebt, al moet ook ik bekennen dat het ontwerp inmiddels sterk achterhaald is. Gelukkig doet Apple daar wat aan en introduceert het de nieuwe iPad mini. Waar wat heeft hij precies te bieden?

#1 Een gloednieuw ontwerp

De nieuwe iPad mini is voorzien van een nieuw ontwerp (en dat werd potverdikkeme tijd). De tablet is voorzien van een zelfde ontwerp als de iPad Air (2020) en past ook beter bij de huidige iPhone-modellen. Dat betekent dat de hoeken vierkanten zijn en de tablet in veel verschillende kleurenopties beschikbaar is. Zo zien we de kleuren zwart, roze, paars en geel voorbijkomen.

#2 iPad mini: een heel stuk krachtiger

De nieuwe mini is een stuk krachtiger dan zijn voorganger. Zo zien we op het gebied van CPU een stijging van 40% en zijn de GPU-prestaties zelfs 80% beter dan bij het model uit 2019. Hierdoor is de tablet ideaal voor het spelen van zwaardere games of taken die veel rekenkracht vereisen. Een uiterst prettige ontwikkeling, dus.

#3 Een imposant beeldscherm

De nieuwe iPad mini is niet alleen voorzien van een gloednieuw ontwerp, maar ook van een sterk verbeterd beeldscherm. De tablet beschikt over een 8.3-inch beeldscherm dat voorzien is van een hoop prettige functionaliteiten.

Zo beschikt het beeldscherm over een helderheid van 500 nits, ondersteunt hij de True Tone functionaliteit en wordt er gebruikgemaakt van een breeds kleurengamma voor een optimale gebruikservaring. Het kijken van films en series is op deze manier een stuk prettiger geworden op de tablet.

#4 USB-C aansluiting

De iPad mini is eindelijk voorzien van een USB-C aansluiting. Dit zorgt er niet alleen voor dat je hem makkelijker op kunt laden met allerlei opladers, maar ook dat je een arsenaal aan accessoires kunt gebruiken op de kleine tablet.

En als we het dan toch over aansluitingen hebben: de iPad mini (2021) wordt voorzien van 5G-ondersteuning.

#5 iPad mini: het camerasysteem aanzienlijk verbeterd

Het ontwerp en de connectiviteit zijn niet de enige zaken die verbeterd zijn. Ook het camerasysteem van de iPad mini (2021) is aanzienlijk beter. Op de achterkant van de tablet zit een verbeterde 12 megapixel-camera die voorzien is van de Focus Pixel functionaliteit. Daarnaast zijn ook True Tone Flash, Smart HDR en 4K Video van de partij.

Aan de voorkant van de iPad mini zit een 12 megapixel selfiecamera met een Ultra-Wide lens. Ideaal, want hierdoor wordt ook de nieuwe Center Stage functionaliteit van FaceTime ondersteund op de kleine iPad.

iPad mini (2021): prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe mini (2021) is vanaf vandaag te bestellen via de website van Apple of erkende resellers. Wanneer je hem vandaag besteld hoef je nog maar een weekje te wachten, want de tablet is vanaf volgende week al verkrijgbaar.

De iPad mini (2021) is vanaf 559 euro te koop.