iPad mini (2021): 5 dingen die de afgelopen week zijn opgevallen

Vorige week dinsdag, tijdens het California Streaming evenement, kondigde Apple de nieuwe iPad mini aan. De tablet krijgt, met een compleet nieuw ontwerp en een flinke performance boost, dit jaar de upgrade die het verdient. Maar hoe bevalt het in de praktijk?

Mark kreeg vorige week donderdag de nieuwe iPad mini al in huis en daarmee dus ook gelijk de kans om hem alvast uit te proberen. In dit artikel vertelt hij je wat in deze eerste week het meeste opviel en welk gevoel er overheerste.

iPad mini: 5 dingen die opvallen

Voor het eerst sinds 2019 heeft mijn favoriete tablet, de iPad mini, een upgrade gekregen. En het is er eentje waar ik eigenlijk pas sinds vorig jaar naar uitkijk. Ik moet toegeven dat de tablet al langer aan vernieuwing toe is, maar kan niet ontkennen dat de iPad Air (2020) mijn verwachtingen heeft bijgeschaafd.

Ik heb de nieuwe iPad mini sinds vorige week donderdag mogen gebruiken en tijdens die eerste periode zijn mij een aantal dingen opgevallen. Ik zet ze voor je op een rij:

#1 Het compleet nieuwe ontwerp

Het doorvoeren van een herontwerp kan voor een bedrijf vrij lastig zijn. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat je altijd een gok neemt met zo’n dergelijk ontwerp. De één vindt het mooi, de ander walgt ervan. Gelukkig heeft Apple dusdanig lang gewacht met het doorvoeren van dit ontwerp, dat men de iPad mini eigenlijk in 2019 al verouderd vond. Het herontwerp komt wat dat betreft als geroepen.

De iPad mini is dit keer voorzien van een ontwerp dat uitstekend past bij de nieuwe iPhone 13, de iPad Pro en de iPad Air van vorig jaar. De houdt in dat het ontwerp hoekiger is, het camerasysteem met een kleine bump is vormgegeven en dat er een hoop nieuwe kleurenopties beschikbaar zijn. De iPad mini ziet er eindelijk weer eens fris uit en doet mee met “de grote jongens”. Sterker nog: wat mij betreft is dit de mooiste iPad uit het huidige aanbod van Apple, al is dat natuurlijk een kwestie van smaak.

Het is in ieder geval goed om te weten dat de iPad mini weer modern aanvoelt en dat gevoel hebben we al even niet meer gehad.

#2 iPad mini: volumeknoppen en schermranden

De volumeknoppen van de iPad mini zijn verplaatst. Iets dat ik, als persoon die doorgaans alle andere Apple-producten in handen heeft, erg lastig vind. Ze zitten dit keer namelijk niet aan de zijkant van de tablet, maar op de bovenkant van het model. Iets dat ik persoonlijk niet zo goed begrijp, gezien de Apple Pencil makkelijk aan de andere kant van de tablet geplaatst had kunnen worden. De consument zal er logischerwijs snel aan wennen, maar het is op z’n minst een opvallende beslissing te noemen.

Wat overigens minder opvallend is dan het lijkt zijn de schermranden. Althans, de keuze om ze te maken zoals ze zijn. De schermranden van de iPad mini zijn namelijk net zo groot als die van de iPad Air (2020). Maar door het kleinere ontwerp lijkt deze een stuk dikker en dat kan bepaalde consumenten tegen de schenen schoppen. Alleen is die beslissing helemaal niet verkeerd, omdat de schermranden dusdanig groot zijn dat jij de tablet gewoon nog “normaal” vast kunt pakken.

#3 De accuduur lijkt ook mini te zijn

Wanneer je een tablet met een smartphone vergelijkt zal direct opvallen dat de accuduur van het eerste product veel indrukwekkender is. Helaas geldt dat niet voor de iPad mini, die ook over een mini accu lijkt te beschikken. Na een week gebruik heb ik een goede indruk gekregen van deze batterij, maar ik zal hem binnenkort nog uitvoerig voor je testen.

Alleen is het wel goed om te weten dat je met de iPad mini qua batterij meer in het smartphone spectrum dan in het tablet spectrum. Dat houdt dus simpelweg in dat als je de tablet veel gebruikt op een dag, je aan het einde van iedere dag wel op moet laden. Dat hoeft niet vervelend te zijn, maar is wel iets waar je rekening mee moet houden.

#4 Apple Pencil onhandig voor de iPad mini

De tweede generatie Apple Pencil wordt ondersteund door de iPad mini. Dat is in principe best wel handig, mits je daar veel gebruik van wil maken. Persoonlijk heb ik de afgelopen week gemerkt dat ik de stylus niet heel erg geschikt vind voor deze tablet.

Dat komt ten eerste al door het feit dat de Apple Pencil zelf dikker is dan de iPad mini. Dit zorgt ervoor dat de pen al snel in de weg zit bij het gebruik en dat ik hem vaker aan de kant leg dan bij andere modellen. Verder is de tablet van dusdanige grootte dat ik zelf niet het gevoel heb dat ik de pen ook daadwerkelijk moet gebruiken. Maar goed, dat ben ik.

#5 Een verademing op alle fronten

Het maakt niet uit hoe je naar de iPad mini kijkt: de nieuwe tablet voelt als een verademing. Van het vernieuwde ontwerp tot de uiterst krachtige processor: het is gewoon echt weer genieten. Alles voelt simpelweg fris aan en dat is precies wat deze tablet nodig had.

Het model uit 2019 heeft mij persoonlijk veel plezier opgeleverd, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat het model van dit jaar wel echt veel meer voldoening geeft.

