iPad (2021) Review: heel erg makkelijk, maar nog steeds erg goed

De iPad (2021) was misschien wel het minst spannende product van het gehele California Streaming evenement. Toch is dit de tablet waar de meeste consumenten waarschijnlijk mee aan de haal zullen gaan. Maar is de upgrade van dit jaar dan niet erg makkelijk of wordt deze doelgroep op hun wenken bediend?

Om dat antwoord aan je te kunnen geven ging ik de afgelopen week met de iPad (2021) aan de slag. Ik vertel je in deze review wat hij je te bieden heeft, wat er precies nieuw is en of jij hem moet kopen.

iPad (2021): wat heeft de tablet je te bieden?

Het instapmodel iPad is nog altijd één van de best verkopende tablets van de gehele tabletmarkt. Wat dat betreft was de iPad (2021) niet het meest spannende product van California Streaming, gezien we inmiddels wel weten wat we ervan kunnen verwachten. Maar mocht je het nog niet helemaal weten, zet ik de belangrijkste specificaties voor je op een rij:

Beeldscherm: 10.2-inch Retina IPS LCD

10.2-inch Retina IPS LCD Processor: Apple A13 Bionic

Apple A13 Bionic Opslagcapaciteit: 64GB of 256GB

64GB of 256GB Batterij: 32,4 wattuur batterij

32,4 wattuur batterij Opladen: 20W

20W Camerasysteem: 8 megapixel hoofdcamera (f/2.4)

8 megapixel hoofdcamera (f/2.4) Selfiecamera: 12 megapixel ultra-wide (122 graden & f/2.4).

12 megapixel ultra-wide (122 graden & f/2.4). Software: iPadOS 15

iPadOS 15 Gewicht: 487 gram (Wi-Fi) / 498 gram (cellular)

487 gram (Wi-Fi) / 498 gram (cellular) Afmeting: 250.6mm x 174,1mm x 7,5mm

250.6mm x 174,1mm x 7,5mm Kleurenopties: Zilver en Spacegrijs

Het instapmodel iPad is natuurlijk niet alleen populair vanwege zijn specificaties, maar voornamelijk door zijn toegankelijke prijs. Het 64GB-model van de iPad (2021) kost je minimaal €389. Wil je 256GB-opslagcapaciteit, dan tik je de tablet vanaf €559 op de kop.

Bij het 64GB-model van de iPad (2021) kost de Wi-Fi variant je dus €389, maar wil je er ook een simkaart in stoppen kost de tablet je €529. Voor dat andere model betaal je €559 voor de Wi-Fi en €699 voor LTE.

iPad (2021): 4 dingen die nieuw zijn

Gezien er vorig jaar ook al een nieuwe iPad verscheen, kan ik me voorstellen dat mensen vraagtekens hebben bij de iPad (2021). Zo is het normaal gesproken goed om een product puur op zijn eigen kunnen te beoordelen, maar is het wel zo fijn om ons even te richten op de zaken die erop vooruit zijn gegaan.

Wat maakt de iPad (2021) nu precies anders dan de iPad (2020)?

#1 A13 Bionic chip

Het is zeker niet de nieuwste processor van Apple, maar de A13 Bionic chip neemt wel degelijk verbeteringen met zich mee. Zo maakt het bedrijf van CEO Tim Cook bekend dat de iPad (2021) hierdoor twintig procent beter presteert dan zijn voorganger.

#2 Selfiecamera is een stap vooruit

De grootste verbetering van de iPad (2021) is zonder twijfel de selfiecamera. Ditmaal is de tablet voorzien van een 12 megapixel ultra-wide camera met een kijkhoek van 122 graden. Dat zegt je misschien nog niet heel erg veel, maar het zorgt ervoor dat ook het instapmodel iPad gebruik kan maken van Center Stage. Daarbij is dit model ook beter te gebruiken voor zaken als videobellen, livestreamen en andere doeleinden.

#3 Meer opslagcapaciteit

De consument heeft met de iPad (2021) meer keuze op het gebied van opslagcapaciteit. Waar het vorige model het standaard met 32GB deed, krijgt de consument dit jaar 64GB. De meest uitgebreide optie biedt 256GB, waar dat vorig jaar nog 128GB was.

#4 True Tone in het beeldscherm

Apple heeft de iPad (2021) overigens ook voorzien van een bekende beeldschermtechnologie. Het nieuwe model beschikt namelijk over True Tone, waarmee de temperatuur van de kleuren worden aangepast aan je omgeving. Wanneer je buiten bent toont je scherm dus meer blauw ligt en wanneer je binnen bent wordt het beeld meer oranje.

iPad (2021): heel makkelijk, maar is dat erg?

Het instapmodel iPad voelt niet alleen heel makkelijk, dat is hij ook gewoon. Apple heeft duidelijk zo min mogelijk moeite gedaan om de consument wederom te voorzien van een betaalbaar model. Het ontwerp is verouderd, de tablet maakt als enige nog gebruik van de Lightning Port en ondersteuning voor accessoires blijft minimaal. Zo is bijvoorbeeld alleen de eerste generatie Apple Pencil nog te gebruiken, waar alle andere modellen het met de tweede generatie kunnen doen.

Toch moeten we ons serieus afvragen of dit erg is. Het ontwerp kan zonder twijfel iets stijlvoller, maar het is logisch dat Apple er niet voor kiest. Je kunt het instapmodel namelijk geen zelfde ontwerp als de overige modellen geven, gezien je dan met je eigen iPad Air in de knoop komt.

Daarnaast is het instapmodel iPad nog steeds één van de bestverkochte tablets in de gehele tabletmarkt. Dat heeft niet te maken met de specificaties van het apparaat, maar puur met het prijskaartje. De consument krijgt dit jaar dus vier gloednieuwe functionaliteiten en meer opslagcapaciteit, zonder daar ook een cent meer voor te betalen. De vraag is dus eigenlijk: is het wel zo erg dat deze upgrade heel erg makkelijk is. Het antwoord is: nee.

iPad (2021): nog steeds heel erg goed

De iPad (2021) is nog altijd een ontzettend indrukwekkende tablet. Meer waar voor je geld krijg je bij Apple bijna niet. Voor €389 heb je een uiterst krachtige tablet die je op je wenken kan bedienen. Het streamen van content, spelen van games en zelfs het uitvoeren van grafische taken is goed te doen. Het beeldscherm is uitstekend, de accuduur is gewoon goed en het camerasysteem voldoet aan de verwachting.

De iPad (2021) is nog altijd een hele goede tablet en is dankzij de upgrades van dit jaar nog een stukje indrukwekkender dan hij vorig jaar al was. Het verouderde ontwerp zal de consument dus waarschijnlijk voor lief nemen en dat is wat mij betreft helemaal terecht.