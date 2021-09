iOS 15 op oudere iPhone-modellen: een succes of niet te doen?

Eén van de grote voordelen die je hebt met een iPhone is dat Apple ze lang ondersteunt met nieuwe updates. Zo ook met iOS 15, die op een hoop oude iPhones nog te downloaden is.

Nu zijn er in het verleden wat berichten geweest van iOS-updates die er voor zorgden dat je oude iPhone minder goed draaide. Daarom is er bij consumenten angst dat dit ook bij iOS 15 het geval zou zijn.

iOS 15 op oude iPhones getest

Gelukkig zijn er tegenwoordig heel wat creatievelingen die dingen uittesten. En dat heeft men ook gedaan bij iOS 15. Op het Youtube-kanaal iAppleBytes zie je hoe iemand de nieuwste iOS op verschillende oude smartphones test. Daarbij zie je onder andere een iPhone 11, die je uiteraard niet echt oud kunt noemen. De oude smartphones zijn vooral dingen als een iPhone SE of een iPhone 6S. Smartphones die gewoon nog de meest recente update heeft gekregen. Bekijk de video hieronder.

Deze video geeft wat mij betreft het beste aan wat iOS 15 doet met de oude iPhones. Daarnaast heeft CultofMac ook nog wat benchmarking tests gedaan voor de verschillende smartphones die draaien op iOS 15. Een iPhone SE uit 2016 heeft met de nieuwste iOS daarbij een score van 1041. Met 14.8 en 13.7 zit hij op een gelijke score van 1042, dus merk je eigenlijk geen verschil. Bij een iPhone 7 zie je een iets groter verschil met een score van 1393 ten op zichte van 1407 bij 14.8.

iPhone 8 doet het opmerking goed

Wat wel grappig is, is dat een smartphone als de iPhone 8 het een stuk beter doet. Met iOS 15 krijgt die een score van 2405 ten op zichte van 2271 bij 14.8. Andere nieuwere smartphoens als de XR en de 11 doen nagenoeg hetzelfde. Verder zien we wel dat de batterij bij de meeste smartphones langer meegaat. De iPhone 6S en de XR gaan iets naar beneden, maar de andere smartphones gaan iets langer mee. Wat dat betreft zijn er dus genoeg redenen om de nieuwste update op je smartphone te zetten.