iOS 15 komt vandaag naar je iPhone: deze toevoegingen kun je verwachten

Vanaf vanavond kun je de iOS 15-upgrade downloaden voor je iPhone. Dit zijn enkele nieuwe functies die je kunt verwachten. Het gaat om niet eerder vertoonde functionaliteiten. Apple updatete namelijk de featurespagina, zo vlak voor de release van het besturingssysteem. Welke veranderingen voert Apple nog door?

Op de geüpdatete featurespagina staat onder meer dat je gemakkelijk en snel van mobiel nummer wisselt, wanneer je in een iMessage-gesprek zit. Dit kan op iPhone-modellen die beschikken over ondersteuning voor dual-sim. Het gaat dus onder andere over iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR en nieuwere modellen.

iOS 15 krijgt nog wat veranderingen

Apple voert tevens wat regionale updates door. Dat betekent dat die updates mogelijk niet overal beschikbaar zijn. Zo voegde het bedrijf de Japanse taal toe aan de Voice Control-lijst en staat Singapore nu op de lijst met luchtkwaliteitskaarten. Die speciale kaarten tref je aan in de Weer-applicatie die te gebruiken is op iOS 15.

Apple onthult daarnaast dat iOS 15 mag rekenen op een SF Arabic-lettertype voor het systeem. In India kunnen gebruikers heel snel wisselen tussen tien verschillende UPI-betaalsystemen. Dat doen ze door een UPI QR-code te scannen met de officiële camera-applicatie. Die codes zijn van verkopers en winkeliers.

Apple haalt ook dingen weg

Het bedrijf haalt ook dingen uit iOS 15 en aanverwante producten. Zo toont de app Kaarten geen tekst meer dat er overgeschakeld wordt op een 3D-weergave bij complexe kruispunten. Het is niet duidelijk waarom dit gebeurt en of Apple besloten heeft de functie te laten voor wat het is. Daar is niets over bekendgemaakt.

Ook besteedt Apple aandacht aan iCloud Private Relay. Eerder kwam naar buiten dat het een bètafunctie is en de tekst op de featurespagina maakt dat nu ook duidelijk. De kans is groot dat iOS 15 vanaf vanavond ergens te downloaden is. De mogelijke release ligt ergens tussen 19:00 en 22:00 Nederlandse tijd.

