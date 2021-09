iOS 15, iPadOS 15 en watchOS 8: op deze datum verschijnen de nieuwe systemen

Apple brengt zeer binnenkort het nieuwe besturingssysteem voor je iPhone uit. iOS 15, dat in juni tijdens WWDC21 het daglicht zag, zal op 20 september 2021 uitgerold worden. En dat is zeker niet het enige wat we die dag kunnen verwachten.

Naast de komst van iOS 15, worden ook de iPad en Apple Watch voorzien van nieuwe versies. Op dezelfde dag zien we dus ook iPadOS 15 en watchOS 8 verschijnen.

iOS 15, iPadOS 15 en watchOS 8

In juni dit jaar kondigde Apple zijn nieuwe besturingssystemen aan die in de herfst van 2021 allemaal beschikbaar zouden zijn. Wie naar buiten kijkt krijgt misschien het gevoel dat we al een paar maanden in de herfst zitten, maar de systemen moet echter nog uitgerold worden. Iets dat op 20 september dus gaat gebeuren.

iOS 15 brengt voornamelijk een hoop prettige verbeteringen naar je iPhone. Zo wordt FaceTime onder andere voorzien van een lading nieuwe features, is de Focus Mode te gebruiken voor optimale concentratie tijdens werkuren en wordt Safari in een nieuw jasje gestoken.

iPadOS 15 brengt onder andere functionaliteiten als Quick Notes naar je iPad. Daarnaast wordt je tablet ook voorzien van de appbibliotheek en kun je widgets net zo goed gebruiken als op de iPhone.

watchOS 8 zorgt er op zijn beurt voor dat je Apple Watch goed samenwerkt met de nieuwe functionaliteiten van je iPhone. Het is een vrij bescheiden software-update te noemen, maar het doet wel een aantal uiterst prettige dingen.

Nieuwe iPhone

Het zal weinig mensen ontgaan zijn, maar de nieuwe besturingssystemen zijn binnenkort ook te gebruiken op nieuwe apparaten. Apple heeft gisteravond, tijdens het California Streaming evenement, onder andere een nieuwe iPad mini en Apple Watch aangekondigd.

Uiteraard draaide het evenement van gisteren om de iPhone 13-serie. Alle toestellen komen standaard met iOS 15 en hebben een aantal nieuwe dingen te bieden. Benieuwd wat dat precies is? Check dan zeker even het bovenstaande artikel dat ik erover schreef!