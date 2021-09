iOS 15 en iPadOS 15 zorgen voor extra stukje veiligheid voor Face ID

Apple laat weten dat het de beveiliging van Face ID is verbeterd. De verbeteringen haal je binnen door iOS 15 of iPadOS 15 te downloaden. Voorheen was de functie voor de gek te houden met allerlei geprinte middelen. Maar als we het bedrijf uit Cupertino mogen geloven, kan dat dus voortaan niet meer gebeuren.

iOS 15 is sinds maandagavond 19:00 uur Nederlandse tijd te downloaden voor alle gebruikers met moderne iPhones. De software voegt flink wat verbeteringen door en nieuwe functies toe. Apple heeft op het laatste moment nog wat andere dingen aangepast zelfs. Zo ook op het gebied van beveiliging, dus.

Face ID veiliger op iOS 15 en iPadOS 15

Dat laat de iPhonemaker weten in een nieuw ondersteuningsdocument op zijn eigen website. In dat document staat dat Apple enkele beveiligingslekken gedicht heeft. Zo is de software niet meer voor de gek te houden met verschillende spoofmiddelen, waardoor authenticatie via Face ID een stuk veiliger is.

Zo kun je nu dus niet meer een 3D-model maken van iemands gezicht en daarmee inloggen. Die 3D-modellen werden voorheen geprint met een 3D-printer of simpelweg gemaakt met papier-mâché. Die middelen werken niet meer voor de camera van Face ID. Daar heeft Apple dus voor gezorgd middels de update.

Voor alle apparaten met Face ID

De update is beschikbaar voor alle apparaten met Face ID aan boord. Dat zijn de iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (alle modellen), iPhone 11 (alle modellen), iPhone 12 (alle modellen), iPad Pro (11-inch) en iPad Pro (derde generatie). Heb je dus één van deze devices, dan mag je rekenen op een verbeterde beveiliging.

Hoewel Face ID wel eens software-updates krijgt, is het zo dat de hardware wederom onveranderd aanwezig is op de iPhone 13. De notch waarin de Face ID-camera zit, is dit jaar wel met ongeveer twintig procent gekrompen. Dat is de eerste keer sinds de introductie van die inkeping, met de iPhone X in 2017.

Apple