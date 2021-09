Eerste week iOS 15: alle problemen die tot nu toe bekend zijn

Sinds deze week kun je op je iPhone losgaan met iOS 15. De nieuwe update brengt een aantal interessante verbeteringen. Ondanks dat er voorafgaand aan de release heel wat beta’s hebben gedraaid, werkt alles nog niet optimaal.

Dat is eigenlijk min of meer standaard bij nieuwe release. En zodoende zijn er dus ook in iOS 15 nog een paar foutjes. Deze zullen de aankomende tijd met updates waarschijnlijk weggewerkt, maar dit zijn een paar punten waar je tegen aan kan lopen.

iOS 15 problemen

De mensen van iPhonehacks hebben de problemen van iOS 15 handig op een rij gezet. De problemen zijn niet zo bizar dat we je afraden om de nieuwe update in huis te halen. Toch kun je tegen wat vervelende dingen aanlopen. Zo zijn er gebruikers die een melding krijgen dat hun iPhone opslag vol is na het installeren van de nieuwe update. Dat terwijl ze waarschijnlijk nog vele gigabytes aan ruimte over hebben. Daarnaast kunnen er wat problemen ontstaan met Apple Maps. Deze kan crashen bij gebruiken. Als je je iPhone dan opnieuw opstart, dan kun je dit probleem verhelpen.

Met iOS 15 is ook de Weer-app van de iPhone aangepast. Wanneer je daarbij de zogenaamde Accessibility-functies hebt aangezet, dan kan het zijn dat je niet naar beneden kunt scrollen. Bij de Mail app is het mogelijk om zelf de notificatiegeluiden aan te passen wanneer je een mail krijgt. Maar die worden niet altijd op de juiste manier verzonden. In Safari zou je met rendering problemen te maken kunnen krijgen, waarna de app crasht.

Camera-problemen bij iPhone 13 Pro

Wanneer je straks in het bezit bent van een iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max, dan schakelt de camera soms over naar de macro modus wanneer je te dichtbij een object komt. Dat terwijl je misschien een close up wil maken. Apple heeft al laten weten dat ze dit in een latere iOS 15-update willen fixen. Dat zijn de grootste problemen waar het besturingssysteem nu mee te maken heeft. Het is hier en daar vervelend, maar in de meeste gevallen niet onoverkomelijk.