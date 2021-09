iOS 15: alle functionaliteiten waar je iPhone nog niet over beschikt

We hebben er een aantal maanden op moeten wachten, maar eindelijk is iOS 15 beschikbaar voor je iPhone. Het nieuwe besturingssysteem is sinds gisteren te downloaden en brengt een hoop nieuwe functionaliteiten naar je smartphone. Al krijg je minder dan je in eerste instantie had verwacht.

Apple heeft bepaalde functionaliteiten namelijk nog niet beschikbaar gesteld voor iOS 15. Ondanks het feit dat je deze nog wel te goed krijgt, zul je dus merken dat er aan bepaald verwachtingen nog niet voldaan kan worden. Om je een duidelijk beeld te geven van wat je nu wel kunt verwachten zet ik de ontbrekende features voor je op een rij.

iOS 15 zonder SharePlay

Met SharePlay wordt het mogelijk om content, op diensten als Apple TV+ en Apple Music, op afstand met vrienden te bekijken of te beluisteren. In iOS 15 en iPadOS 15 wordt de functionaliteit geïntroduceerd, al kunnen consumenten er nu nog niet direct mee aan de slag gaan.

Dat komt overigens niet helemaal als een verrassing. Apple waarschuwde eerder al dat SharePlay vertraging op zou kunnen lopen en verwijderde de iOS 15-feature zelfs al uit de betaversies. Toch kunnen we wel stellen dat één van de paradepaardjes van het nieuwe besturingssysteem nog achterwege gelaten wordt en zelfs andere features tegenhoud. Zo is Group Workout voor Fitness Plus, dat nog niet in Nederland beschikbaar is, nog niet uitgerold. Puur vanwege het feit dat SharePlay er nog niet is.

Geen Zoek Mijn voor AirPods

We schreven er gisteren al even over, maar met iOS 15 is het mogelijk om je AirPods Pro en AirPods Max te vinden via het Zoek Mijn-netwerk. Althans, net zoals de AirTag op dit moment ook te vinden is. Het zorgt er in ieder geval voor dat veel mensen de oordopjes niet meer kwijt zullen raken. Maar dan wel pas vanaf de herfst van dit jaar.

Apple heeft onlangs namelijk bekendgemaakt dat de functionaliteit voorlopig nog op zich laat wachten. Voor de herfst hoeven we de iOS 15-feature dus niet te verwachten, al hebben we nog geen garantie dat we er dan ook echt mee aan de slag kunnen. Nog even geduld, dus.

iOS 15 en iPadOS 15: deze features ontbreken ook

iOS 15 en iPadOS 15 zijn dan wel twee verschillende besturingssystemen geworden: mensen associeren ze altijd nog met elkaar. Niet heel gek, want er worden anno 2021 nog ontzettend veel functionaliteiten gedeeld. Zo zijn de bovenstaande ontbrekende features iets waar ook iPad-gebruikers wat van zullen merken.

Dat geldt overigens ook voor de in-app evenementen in de App Store. Via deze weg worden er speciale events, streams en tijdelijke functionaliteiten weergegeven. Maar die laten voorlopig dus nog even op zich wachten.

Net als de heerlijke Universal Control functionaliteit die niet in iOS 15, maar wel in iPadOS 15 verschijnt. In het bovenstaande artikel vertel ik je er meer over.