iOS 15.1: alle functionaliteiten die Apple (weer) toegevoegd heeft

Waar Apple begin deze week iOS 15 uitrolde voor het grote publiek, worden betatesters alweer voorzien van de volgende versie van het systeem. Ontwikkelaars kunnen aan de slag met iOS 15.1 en daarmee ook een aantal terugkerende functionaliteiten.

De eerste testversie na een grote release zit meestal vol met functionaliteiten die de deadline voor “het echte werk” niet gehaald hebben. Iets dat bij iOS 15.1 ook duidelijk het geval is.

Alle nieuwe iOS 15.1 features

Er zijn voornamelijk een aantal functionaliteiten die sinds de iOS 15 betaversies hun comeback maken. Niet heel gek, want het was dus gaande weg al duidelijk genoeg voor Apple dat deze features de deadline niet zouden halen. Daarom heeft het bedrijf de ontwikkelingen op pauze gezet en gaat het nu verder met het testen van de functionaliteiten.

Om die reden introduceert iOS 15.1 onder andere de komst van Lossless Audio voor de HomePod en HomePod Mini. Daarnaast keert SharePlay, de functionaliteit die we het meeste missen in iOS 15, ook weer terug in de betaversie. De kans dat we er binnenkort dus al mee aan de slag kunnen is vrij groot.

Wil je meer weten over die laatste functionaliteit en het ontbreken ervan? Check dan zeker even het bovenstaande artikel!

Vaccinatiebewijs in de Wallet-app

iOS 15.1 biedt overigens meer dan alleen terugkerende functionaliteiten. Zo is het in de testversie mogelijk om geverifieerde vaccinatiebewijzen toe te voegen aan de Wallet-app van je iPhone. Wanneer je dat gedaan hebt is het makkelijk om binnenkort, in de horeca en tijdens uitjes, je QR-code te laten zien. Het is overigens nog wel de vraag of ook de Nederlandse vaccinatiebewijzen toegevoegd kunnen worden.

Je hoeft iOS 15.1 overigens niet heel snel te verwachten. Het nieuwe besturingssysteem is net pas uitgerold en het zal nog wel even duren voor de nieuwe versie voor je klaarstaat. Functionaliteiten zoals SharePlay laten dus echt nog even op zich wachten, al weten we dus wel dat hij waarschijnlijk deze herfst nog verschijnt.