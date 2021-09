iOS 14.8 met belangrijke beveiligings­updates beschikbaar

Apple heeft zojuist iOS 14.8 uitgebracht. Het is hoogst­waarschijnlijk de laatste reguliere update voor iOS 14. Binnen enkele dagen wordt de definitieve versie van iOS 15 aangekondigd.

iOS 14.8 brengt geen spannende nieuwigheden. Apple meldt in de release notes alleen belangrijke beveiligingsupdates. Het is daarom verstandig om de update zo snel mogelijk te installeren op je iPhone of iPad. iPadOS 14.8 is namelijk ook beschikbaar.

iOS 14.8 met één verborgen optie?

Er zit waarschijnlijk één optie in iOS 14.8 die nu nog verborgen is. Je kunt dit jaar kiezen: op iOS 14 blijven, of updaten naar iOS 15. Hoewel iOS 14.8 de laatste reguliere update is, blijft Apple het besturingssysteem­ straks ook na de release van iOS 15 voorzien van bugfixes en beveiligingsupdates. Voorheen had alleen de nieuwste versie van iOS daar recht op, maar Apple gaat nu een jaar langer terug.

Dat is prima nieuws voor iedereen met een oudere iPhone, of voor wie liever even de kat uit de boom kijkt bij grote nieuwe versies. Je kunt de laatste updates zoals altijd installeren via Instellingen → Algemeen → Software-update.

Voor het eerst een achtste release

Bijzonder om te vermelden is dat Apple nog nooit een achtste release van een iOS-versie heeft uitgebracht. iOS 13 ging maximaal tot 13.7 en iOS 12 is nooit verder gekomen dan 12.5.4. Overigens is iOS 14.8 niet echt een grote update, het zou logischer zijn als deze versie nummer 14.7.2 had gekregen, gezien er geen grote vernieuwingen zijn.