Apple TV+ deelt de eerste trailer voor Sci-Fi serie ‘Invasion’

Apple TV+ komt binnenkort met de nieuwe Sci-Fi-serie Invasion. De streamingdienst laat nu de eerste beelden zien.

Het is bijna zover: Foundation komt naar Apple TV+. De serie is een megaproject voor de streamingdienst. Het is echter niet de enige Sci-Fi-serie die eraan komt, want ook Invasion staat op de planning. Dat belooft eveneens een interessante titel te worden. Apple TV+ heeft nu de eerste trailer met het grote publiek gedeeld.

Invasion komt naar Apple TV+

Invasion is echter wel wat anders dan Foundation, hoewel de namen natuurlijk vrij veel van elkaar weghebben. Invasion speelt zich ‘gewoon’ af op onze aarde. Zelf beschrijft de streamingdienst de serie als volgt: “Wij zijn niet alleen. Buitenaardse wezens hebben hun weg gevonden naar de aarde vanuit het heelal. De samenleving kan instorten en het overleven ligt aan jezelf. Voel hoe het is om te leven tijdens een invasie van buitenaardse wezen vanaf 22 oktober op Apple TV+.”

In de nieuwe serie op Apple TV+ zien we dus een invasie van onze eigen aarde. De hoofdrollen in Invasion zijn voor Shamier Anderson (Awake), Goshifteh Farahani (Extraction), Sam Neill (Peaky Blinders), Firas Nassar (Fauda) en Shioli Kutsuna (Deadpool 2). Wat meteen opvalt is dat het een hele internationale cast is en dat heeft ook een reden. De serie speelt zich af op verschillende plaatsen in de wereld. We zien dus ook verschillende personen met verschillende achtergronden.

Veel Sci-Fi

We moeten dus nog even wachten tot Invasion. De serie is te zien vanaf 22 oktober te zien op Apple TV+. Zoals we gewend zijn van de streamingdienst, wordt niet alles in een keer gelanceerd, maar krijgen we elke week een nieuwe aflevering. Gelukkig kun je vanaf vrijdag 24 september ook al genieten van Foundation en draait nu Dune in de bioscoop. Voor de Sci-Fi-liefhebber is er dus genoeg nieuws te zien.