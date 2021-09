Instagram op je iPad: komt er ooit een officiële app van het platform?

WhatsApp werkt achter de schermen aan een iPad-app, dus nu rijst de vraag: wanneer komt Facebook met een iPad-app van Instagram? Instagram-baas Adam Mosseri heeft op die vraag gereageerd. Het antwoord op die vraag zal je waarschijnlijk niet bevallen: voorlopig hoeven we er niet op te rekenen.

“Het is leuk om zo’n app aan te bieden”, zegt Mosseri in een reactie op die vraag. “Maar er staan nog veel meer dingen op onze lijst en we hebben te weinig mensen om alles snel te implementeren. Daarom is de app voor iPad nog niet beschikbaar.” En voorlopig komt die app er dus ook niet aan, lees je tussen de regels door.

Instagram op de iPad

De hoop is nog niet verloren. Met de release van iOS 15 – die om de hoek staat – krijgen iPhone-apps zonder iPad-versie namelijk een nieuwe optie. Wanneer je zo een app opent op de iPad, dan ondersteunt die de landschapsmodus. Je krijgt dan toegang tot een opgeschaalde iPhone-versie op je iPad, waardoor je toch van dat grotere scherm gebruikmaakt.

Dat Instagram nog geen iPad-app heeft, vinden veel gebruikers vervelend. Helemaal omdat de diensten Facebook en Messenger er wel een hebben. En we – volgens de laatste geruchten – een iPad-versie van WhatsApp kunnen verwachten. De fotodeeldienst lijkt hierin dus het ondergeschoven kindje te zijn.

Andere apps voor de iPad

Instagram biedt wel andere apps aan die je op je iPad kunt gebruiken. Zo kun je met Hyperlapse korte video’s maken door gebruik te maken van Instagrams stabilisatiesoftware. Je maakt korte time-lapse-video’s die tien seconden duren. Ook kun je video’s tot twaalf keer de originele snelheid versnellen.

Daarnaast is er Boomerang. Met die app maak je looping video’s (video’s die zelfzelf herhalen). Met een druk op de knop schiet je tien foto’s die een beweging vastleggen. De app maakt daar zelf een korte video van. Beide apps laten je je creaties delen op Instagram en Facebook en lokaal opslaan op je iPad.

Phone Arena