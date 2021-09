Indrukwekkende iPadOS 15 functionaliteit laat voorlopig op zich wachten

Apple kondigde tijdens WWDC21 de komst van Universal Control aan. Dankzij deze functionaliteit wordt het mogelijk om je cursor van je Mac naar je iPad te verplaatsen, zodat je beide producten tegelijkertijd kunt gebruiken. Alleen laat die iPadOS 15-feature nog even op zich wachten.

Gisteravond werd namelijk bekend dat iPadOS 15, het nieuwe besturingssysteem voor de tablet, vanaf maandag 20 september beschikbaar is. Alleen krijg je dan dus nog geen toegang tot Universal Control.

iPadOS 15 laat Universal Control nog links liggen

Apple hakt de knoop door en voldoet dus aan de verwachtingen. Universal Control werd tijdens WWDC21 aangekondigd, maar verscheen vervolgens in geen enkele betaversie van iPadOS 15. Ook in de testversies van macOS Monterey ontbrak de feature, waardoor wel duidelijk werd dat het de lancering van het systeem niet zou halen.

Door middel van de technische specificaties van de nieuwe software, dat aanstaande maandag verschijnt, wordt duidelijk dat consumenten nog even moeten wachten. Universal Control zal pas later deze herfst het daglicht zien.

Alle apparaten tegelijkertijd

Universal Control is een indrukwekkend functionaliteit te noemen, want het zorgt ervoor dat je Apple-apparaten nog beter met elkaar samenwerken. De één zal misschien iets minder enthousiast zijn dan de ander, maar een fijne toevoeging is het wel degelijk. Dankzij Universal Control is het namelijk mogelijk om drie apparaten met elkaar samen te laten werken.

Wie zowel een MacBook als een iMac als een iPad in huis heeft kan dus zijn werkstation makkelijk uitbreiden. Door Universal Control te activeren in zowel macOS Monterey als in iPadOS 15 verplaatst de cursor zich vlekkeloos van apparaat naar apparaat.

iPadOS 15: wat kun je nog meer verwachten?

Naast de komst van Universal Control zijn er gelukkig nog een hoop andere features die maandag naar je iPad komen. Apple brengt met iPadOS 15 namelijk een aantal erg fijne iOS 15 features, zoals de Appbibliotheek en widgets, naar je tablet.

Meer weten over het besturingssysteem? Check dan zeker eventjes het bovenstaande artikel!