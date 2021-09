IKEA en Sonos komen met vernieuwde Symfonisk speaker in lamp

IKEA en Sonos maken brengen een nieuwe Symfonisk speaker op de markt. Dit keer in de bekende vorm van de tafellamp.

Sonos en IKEA werken regelmatig samen op het gebied van slimme producten. De producten vinden dan ook gretig aftrek in de woonwinkels van de Zweedse meubelmaker. In juni kwam het al met een schilderijlijst-speaker en nu is het de beurt aan een nieuwe versie van de Symfonisk tafellamp.

Een nieuwe Sonos tafellamp bij Ikea

De Symfonisk-producten zagen we voor het eerst in 2019. Daarin zat onder andere een tafellamp met Sonos-speaker. Jawel: een Wi-Fi-speaker met daarboven een lamp. Dat product is nu terug, maar dan wel in een moderner jasje gestoken met een vernieuwd design. De lamp moet zorgen voor een nog betere licht- en geluidservaring.

De nieuwe speaker-lamp van Sonos en IKEA geeft de gebruiker nog meer mogelijkheden om hem aan te passen in de stijl die je wil. Zo zijn de voet en de kap van de lamp nu los verkrijgbaar, waardoor je dus zelf het design kunt kiezen. De voet is beschikbaar in wit en zwart en er zijn verschillende kappen beschikbaar van zowel textiel als glas, eveneens in wit en zwart.

Natuurlijk is mooi licht leuk, maar het gaat natuurlijk vooral om het geluid (anders zou je wel een gewone lamp kopen). Door de Wi-Fi-verbinding van de speaker kan deze moeiteloos samenwerken met andere Sonosproducten, zo dat je een nog betere geluidservaring krijgt.

Zoveel kost het nieuwe gadget

Natuurlijk wil je vast weten hoe duur de nieuwe Symfonisk tafellamp kost van Sonos en IKEA. De voet met speaker erin kost 129 euro. De kappen hebben verschillende prijzen. Zo kost de glazen versie 30 euro en de textiele variant 20 euro. Ze zijn zowel verkrijgbaar in de winkel als in de webshop van IKEA. Vanaf half november zijn de exemplaren verkrijgbaar.