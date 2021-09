Google vecht EU-boete aan en geeft Apple nu de schuld

Google vecht een boete 4,34 miljard euro (5,1 miljard dollar) aan. Deze kreeg het bedrijf in 2018 van toezichthouders van de Europese Unie. De reden voor de boete was dat de marktdominantie van Android te groot is. Google vindt dat de regelgevers Apple negeren, de grootste concurrent.

De EU sloeg Google met de enorme boete om de oren nadat het had geoordeeld dat het bedrijf zijn Android-dominantie misbruikte. Zo vereist Android dat Google’s eigen apps op Android-telefoons moeten zijn geïnstalleerd om toegang te kunnen krijgen tot de Play Store – vergelijkbaar met de App Store van Apple.

Regelgevers ontdekten ook dat smartphone-fabrikanten door Google werden betaald om zijn apps vooraf op hun telefoons te installeren. Hierdoor zou het zijn dominantie in de zoekresultaten te vergroten. Ook wilde Google op deze manier ontmoedigen dat fabrikanten een eigen versie van Android op hun smartphones zou zetten.

Google vindt het niet eerlijk dat iOS buiten schot blijft

Volgens Reuters stelt Google-advocaat Meredith Pickford dat de Europese Commissie geen rekening houdt met Apple’s iOS. De Commissie sluit de ogen voor de echte concurrentiedynamiek in deze industrietak, tussen Apple’s en Google volgens de advocaat.

“Door de markten te nauw te definiëren en de krachtige beperking die wordt opgelegd door het zeer machtige Apple te bagatelliseren, heeft de Commissie ten onrechte vastgesteld dat Google een dominante positie inneemt op het gebied van mobiele besturingssystemen en app-winkels, terwijl het in feite een krachtige marktverstoorder was.”

EU vindt het ‘erbij slepen’ van Apple te kort door de bocht

De Commissie stelt op zijn beurt dat het marktaandeel van iOS, in verhouding tot Android, te klein is om er dit te rechtvaardigen. Commissieadvocaat Nicholas Khan zegt daarom ook dat het betrekken van Apple “de zaak niet zal veranderen. Google en Apple volgen verschillende modellen.”

Na de boete van 2018 verdedigt CEO Sundar Pichai de positie van het bedrijf. Hij stelt dat Google juist meer keuze heeft gecreëerd door diverse typen Pixel smartphones in verschillende prijsklassen aan te bieden.

Google heeft inmiddels verschillende wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop het zijn apps bundelt. Het lijkt er echter vooralsnog op dat Google – als het de boete niet wil betalen – sterker voor de dag zal moeten komen dan Apple de schuld te geven.

Overigens heeft de EU Apple al eens beschuldigd van machtsmisbruik. Hier kun je daar meer over lezen. Ook WhatsApp heeft al eens de wind van voren gekregen.