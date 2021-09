Deze Google-apps maken optimaal gebruik van iOS 15

Sinds gisteren is het mogelijk om je iPhone te voorzien van een update naar iOS 15. Mocht je dat gedaan hebben, dan zul je merken dat er weer het één en ander is veranderd. En ook Google laat zich van zijn beste kant zien.

Althans, dat is wat men op hun eigen blog naar buiten probeert te brengen. Afgelopen jaar was het bedrijf erg terughoudend met het brengen van updates om iPhones, omdat het op die manier moest laten zien wat voor informatie de apps allemaal verzamelen. Maar met iOS 15 hebben ze gelijk een paar handige updates.

Google-apps die optimaal gebruik maken van iOS 15

Volgens Google kun je met Focus je meer concentreren. De verschillende Google-apps zullen deze modus ondersteunen en door het te activeren voorkom je dat je allemaal notificaties krijgt. Dus wanneer je een mail krijgt van Gmail, dan krijg je daar geen melding van. Tegelijkertijd wil het bedrijf wel nog paar keer helpen. Als voorbeeld daarvan geven ze Google Maps. In iOS 15 met Focus aan zul je nog altijd zo nu en dan een melding krijgen. Denk daarbij aan de melding dat je een andere route moet nemen omdat een weg is afgezet of dat er opeens ergens een file ontstaat. Die gaan gewoon door de Focus heen.

Een ander voorbeeld is Google Home. Wanneer je een slimme deurbel gebruikt die hier aan is gekoppeld en er staat iemand voor de deur met een onbekend gezicht, dan gaat die melding nog door Focus heen. En ook wanneer je voor jezelf een reminder hebt gezet wanneer je iets in de oven hebt staan, dan komt die melding nog binnen. Maar meldingen die minder belangrijk zijn, komen in iOS 15 direct in je Notification Center, die je vervolgens op het voor jou geschikte moment bekijkt. Google wil in de aankomende weken dit allemaal gaan verwerken.

Widgets naar de iPad

Naast de aanpassingen voor iOS 15 laat het bedrijf ook weten dat het verschillende widgets naar de iPad brengt. Op die manier kun je vanuit zo’n Widget makkelijker gebruik maken van Google Photos en Youtube Music. Tot slot ondersteunt het bedrijf nu ook Spotlight beter. Wanneer je iets zoekt, zoals een artiest, dan krijg je daar een suggestie voor in Youtube Music.