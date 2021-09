Miljoenenproject Foundation komt naar Apple TV+: dit kun je verwachten

Vrijdag is het zover: Foundation komt naar Apple TV+. Wij vertellen je alles wat je over de nieuwe serie moet weten.

Foundation is een van de grootste projecten van Apple TV+. Het bedrijf steekt miljoenen in de nieuwe serie. De grote vraag is natuurlijk of deze miljoenen Apple helpen om de streamingdienst een zetje in de rug te geven.

Foundation is als Game of Thrones?

In een eerder interview met The Hollywood Reporter zei excutive producer encreator David Goyer het volgende over de serie. “Het is een 1.000 jaar durend schaakspel tussen Hari Seldon en the Empire. Alle stukken daartussen zijn pionnen, maar sommige van die pionnen worden in de loop van dit verhaal koningen en koninginnen.” In die 100 jaar zullen we zes verschillende hoofdkarakters zien waar het verhaal omheen is gebouwd.

Die beschrijving doet ons meteen denken aan een andere serie: Game of Thrones. Toch is Foundation wel iets anders. De serie speelt zich niet af in het verleden, maar juist in de toekomst. Het verhaal is namelijk gebaseerd op de gelijknamige boeken van science-fiction-legende Isaac Asimov.

Miljoenenproject

De grootse aanpak van Apple TV+ laat zich ook terugzien in de uitgaves. Goyer zegt dat twee afleveringen van Foundation evenveel kosten als een grote film. In totaal heeft Goyer acht seizoen gepitcht met een totaal duur van 80 uur. Vanwege het budget is er ook voor gekozen om veel scènes ook echt op locatie op te nemen in plaats van voor een green screen. Het moet de serie dan ook overtuigender maken.

spektakel

In de eerste trailer van de serie hebben we al een iets beter beeld gekregen over wat we kunnen verwachten van Foundation. We zien meteen hoe spectaculair de serie in beeld is gebracht.

Toch zegt beeld niet alles, want ook het verhaal moet goed zijn. We zagen eerder al miljoenenprojecten stranden omdat het verhaal tegenviel. Dat komt zeker omdat series niet de tijd krijgen om echt te groeien van streamingdiensten. Voor Foundation is dat echter wel lastig aangezien de boeken van Isaac Asimov vrij droog zijn opgeschreven. Toch lijkt Foundation dit wel meteen te doen.

Hoe het eindresultaat van de serie is, weten we pas vrijdag 24 september. Dan komt de serie naar Apple TV+.