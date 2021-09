David Goyer: “Corona zorgde voor een enorme druk voor Foundation”

Het is zover: eindelijk staat Foundation op Apple TV+. Wij spraken met maker de maker van de serie David Goyer. Hij vertelt alles over het proces.

Voor David Goyer is Foundation niet helemaal nieuw. Al op dertienjarige leeftijd maakte hij kennis met de boeken van Isaac Asmanov. Goyer’s vader was erg fan van science fiction en gaf hem de boeken. “Eerst was ik boos. Ik gooide de boeken in de kast en wilde er niet naar kijken. Pas 12 jaar later pakte ik ze op, maar ik begreep het niet goed. Toen ik 40 jaar was en zelf vader, las ik het opnieuw en toen zag ik pas hoe fenomenaal het was.” Later overleed zijn vader en hij maakte toen al films. “Hij zei tegen mij dat ik dit verhaal echt moest verfilmen. Toen de rechten later vrijkwamen wist ik dat ik die kans moest grijpen. Daarmee is de cirkel voor mij nu echt rond.”

Foundation omzetten van idee naar serie

De boeken hadden wel een nadeel. Er zat niet veel emotie in de verhalen. De boeken zijn vooral filosofisch vol met ideeën. Goyer moest dus voor een eigen aanpak kiezen. Vooral bij streaming is dat nog belangrijker volgens de maker. “We zijn zo geïnteresseerd in karakters en wie ze zijn, wat ze doen en wie er doodgaat. Voor mij was het dus een uitdaging om uit te zoeken wat de belangrijke elementen van het verhaal zijn en daar de personages omheen bouwen die dat ook uitdragen.”

In het eerste seizoen van Foundation staat het personage Gayle centraal. “We hebben vooral gekozen voor iemand die zelfs boeit bij mensen die niet van science fiction houden. Zij is als het ware de ogen en oren van het publiek. We laten zien hoe emotioneel de reis voor haar is.” Goyer knip het eigenlijk los van elkaar. “Elk karakter draagt voor hem bepaalde thema’s van Asmanov uit.”

Andere tijden

Toen Asmanov Foundation schreef net na de Tweede Wereldoorlog had hij het over grote rijken die vielen in een latere wereld. “De tijden en het complete wereldbeeld is veranderd. We leven nu na 9/11, hebben te maken met Brexit, metoo, toenemend nationalisme en klimaatverandering. Dat zijn problemen die in het verleden niet speelden. Desondanks voelt het verhaal toch kloppend in de huidige tijd”, vertelt Goyer.

Natuurlijk is er wel een groot verschil tussen de boeken en de serie. Volgens Goyer is bijna alles verschillend, maar vooral de acteurs zorgen voor een andere aanpak. “Zij kunnen zoveel vertellen door middel van hun expressie. Iets wat je in de boeken niet ziet. Je hoeft zaken niet te zeggen door ze gewoon uit te beelden.” Goyer komt dan ook met een voorbeeld uit Foundation. “Er is een prachtig moment net nadat Harry Gayle ontmoet. Hij zakt daarna in de stoel weg op zo’n manier dat je precies kan zien wat er in hem omgaat. Dat kun je niet in andere media laten zien.”

Om dat verhaal te kunnen maken had Goyer toestemming nodig van de dochter van Asmanov. Volgens hem hadden een dozijn partijen er interesse in. “Het meest spannende was om voor het eerst een script naar de dochter van Asmanov te sturen. Gelukkig vond ze het goed en konden we verder.”

Ontzettend veel druk

Wel gaf de serie Goyer veel druk. Foundation is een van de grootste series op dit moment. “Er waren momenten wanneer ik veel druk voelde. Vooral toen de pandemie uitbrak en we niet wisten hoe alles verder zou gaan. Daarvoor hadden we net drie afleveringen opgenomen. Mensen zeiden toen dat opnemen op locatie niet meer mogelijk was, terwijl wij dat wel nodig hadden. We hadden honderden figuranten en zestig procent is op locatie over de wereld opgenomen. Wij hebben het gelukkig niet hoeven te veranderen.”

Dat was niet de enige druk waarmee Goyer te maken had. “We moesten Asamov’s werk eer aandoen, we moesten zeker zijn dat Foundation aantrekkelijk is voor een breed publiek en er zaten een hoop investeringen in de serie. Ik voelde die druk zelfs wanneer ik belde met mijn vrouw of mijn kinderen knuffelde. Die druk was er dus altijd.”

Wil je weten hoe de serie van Goyer geworden is? Je kunt Foundation nu zien op Apple TV+.