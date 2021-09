Fortnite na uitspraak rechter eindelijk terug op de iPhone?

Gamers met een iPhone moeten het al enige tijd zonder Fortnite doen. Nadat Epic Games de App Store en de verplichte commissie van 30 procent op in-app aankopen de oorlog verklaarde, verdween de game uit Apple’s appwinkel. Nu heeft Epic een punt gescoord bij de rechter.

Komt Fortnite snel terug naar de iPhone en iPad? Reken er niet op. Hoewel Apple een gevoelige tik van de rechter heeft gekregen, is het voor Tim Sweeney, de baas van Epic, lang niet genoeg. V-Bucks kopen zonder het betaalsysteem van Apple te gebruiken is namelijk nog niet écht mogelijk.

Fortnite op bepaalde voorwaarden terug naar iPhone

Sweeney legt op Twitter uit dat Fortnite terugkeert naar de iPhone en iPad wanneer Epic in-app aankopen kan aanbieden op een eerlijke en concurrerende manier. De rechter bepaalde vrijdag dat Apple links of knoppen die naar webpagina’s met alternatieve betaalmethoden niet mag verbieden. Compleet eigen betaalomgevingen in apps hoeft Apple niet toe te laten.

Dat laatste is de voorwaarde waarop Fortnite wil terugkeren naar iOS. Epic Games is dan ook niet tevreden met het klein beetje gelijk dat de rechter hen gaf en gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het vonnis is “geen overwinning voor ontwikkelaars of gebruikers”, zegt Sweeney.

Rechtszaak Epic/Apple krijgt staartje

Het is duidelijk dat de maker van Fortnite de mogelijkheid wil om een andere betaalmethode rechtstreeks in het spel te gebruiken. Zonder dat spelers de game hoeven te verlaten om via een webpagina in te loggen op hun account. De rechtszaak krijgt dus een staartje. Epic voelt zich gesteund door een nieuwe wet die in Zuid-Korea is aangenomen en die in feite alternatieve betalingssystemen in apps toestaat. Al lijkt Apple daar niet van onder de indruk.

ANALYSE - Kaarten nog niet écht anders geschud Hoewel Epic Games op één punt gelijk kreeg van de rechter, werden andere claims afgewezen. Zo vond de rechter dat Apple’s App Store geen monopoliepositie inneemt. Het staat dus 1-9. Apple mag links naar andere betaalmethoden niet dwarsbomen, maar de meeste gebruikers willen snel V-Bucks kopen in Fortnite zelf. De game verlaten en via een browser inloggen is omslachtig. Epic zal in de beroepszaak alles uit de kast moeten halen om de kaarten anders te schudden.