Fortnite terug in de App Store? Als het aan Apple ligt zeker niet!

Apple weigert wederom te voldoen aan het verzoek van ontwikkelaar Epic Games om de populaire game Fortnite terug in de App Store te plaatsen. Voorlopig hoeven we er dus niet op te rekenen dat het spel te downloaden is in de App Store voor macOS en iOS. Hoe lang dit nog gaat duren, daar is helaas weinig over te zeggen.

De populaire schiet- en bouwgame Fortnite is nog altijd niet welkom in de App Store. Dat laat de CEO van ontwikkelaar Epic Games, Tim Sweeney, weten in een serie tweets. In zijn tweets vertelt Sweeney dat de game wederom welkom was wanneer de ontwikkelaar zich aan de regels zou houden die voor iedereen gelden.

Komt Fortnite terug in de App Store?

Fortnite kan alleen terugkeren in de App Store wanneer Apple de ontwikkelaar wederom toegang biedt tot zijn ontwikkelaarsaccount. Epic Games deelde daarvoor een verzoek in, maar dat verzoek willigde Apple dus niet in. Sweeney laat in een andere tweet zelfs een brief zien die het bedrijf naar de iPhonemaker stuurde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Just last week, Epic agreed with Apple that we would play by the same rules as everyone else. pic.twitter.com/WOxsbnAFXE — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021

In de brief vermeldt Epic Games dat Fortnite direct teruggebracht wordt naar de App Store voor macOS. De ontwikkelaar is niet zo happig om het spel meteen terug te brengen naar de iOS-winkel. Dat is namelijk nog afhankelijk van hoe Apple omgaat met de opgelegde veranderingen aangaande betaalsystemen van derde partijen.

Dit is waarom de game niet terugkeert

Fortnite keert voor nu dus niet terug in de App Store. De reden die Apple daarvoor geeft, heeft met de rechtszaken te maken tussen de bedrijven. Apple brengt het spel namelijk pas terug op het moment dat de rechter een finale uitspraak gedaan heeft en beide partijen niet meer in hoger beroep kunnen gaan.

Dat kan ongeveer een jaar of vijf duren, dus voorlopig hoeven we er niet op te rekenen dat de schietgame terugkeert in de App Store. Dat is best zuur, omdat Epic Games dus aangeeft bereid te zijn de game aan te passen naar de regelgeving en richtlijnen van de App Store. Maar dat is nu dus niet genoeg voor Apple.

Twitter