Epic Games wil terug in de App Store, maar daar heeft Apple geen zin in

Apple wil niet hebben dat Epic Games terugkeert in de App Store, tenzij het bedrijf “zich aan dezelfde regels houdt als iedereen”. Eerder deze week vroeg de ontwikkelaar of die terug kan keren in de downloadwinkel. Het doel: zodat de iOS-versie van de populaire videogame Fortnite opnieuw gelanceerd kan worden.

Het verzoek ging specifiek over een lancering in Zuid-Korea, dat Apple onlangs dwong veranderingen door te voeren aan de App Store. Het bedrijf moet, samen met Google, toestaan dat apps en diensten alternatieve betaalmethoden aanbieden. Het gaat dan om eigen systemen voor digitale aankopen in games en apps.

Epic Games vs Apple gaat door

Apple vindt hierin dat er helemaal geen verplichting is om Epic Games toe te laten tot de App Store. “We hebben altijd gezegd dat Epic welkom is in de App Store, mits het zich aan dezelfde regels houdt als iedereen. Het bedrijf gaf contractbreuk toe. Daarom is er geen legitieme basis voor het herstellen van het ontwikkelaarsaccount”, aldus een Apple-vertegenwoordiger tegenover The Verge.

De nieuwe regels in Zuid-Korea gelden nog niet voor Apple en Google. Maar wanneer dat wel gebeurt, dan heeft dat geen effect op de huidige gang van zaken. Apple doelt daarmee op het proces dat gekoppeld is aan goedkeuring van ontwikkelaarsaccounts. Epic Games moet simpelweg voldoen aan de App Store-reviewrichtlijnen.

Fortnite is al een tijd onbeschikbaar

Fortnite, één van de meest populaire games wereldwijd, is sinds augustus 2020 onbeschikbaar in de App Store. Apple haalde het ontwikkelaarsaccount van Epic Games uit de lucht toen bleek dat het bedrijf zich niet meer aan de regels hield. Middels een eerdere update voegde het bedrijf een betaalsysteem toe dat het first-party systeem van Apple omzeilde en daar was de iPhonemaker niet van gediend.

Epic Games klaagde het bedrijf toen aan, in mei, en sindsdien is er een juridische strijd gaande.

The Verge