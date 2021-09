Epic Games niet eens met App Store-uitspraak en onderneemt actie

Epic Games gaat in hoger beroep in de zaak over de vermeende machtspositie van Apple, na de uitspraak van een rechter afgelopen vrijdag. De game-ontwikkelaar wil dat een andere rechter zich over de zaak buigt, zodat die eventueel het besluit omverwerpt. Of dat gaat lukken, dat is altijd de vraag in dit soort situaties.

Helaas zijn er op moment van schrijven weinig details beschikbaar over de juridische gronden waarop Epic Games zich berust. Het is dus niet heel duidelijk waarom het bedrijf in hoger beroep gaat. Maar je kunt hier best een gefundeerde inschatting over maken: waarschijnlijk hamert het bedrijf flink op de vermeende machtspositie van Apple met zijn App Store.

Epic Games vs Apple gaat door

In de vorige zaak tussen Epic Games en Apple beargumenteerde de ontwikkelaar dat de iPhonemaker een monopolie heeft. De platformhouder eist namelijk van appmakers dat ze gebruikmaken van de betaalsystemen van Apple. En dat levert het Amerikaanse bedrijf veel macht en geld op.

Rechter Yvonne Gonzalez Rogers besloot afgelopen vrijdag in die zaak dat Apple de meest beperkende regels omtrent betalingen ongedaan moet maken. Ook sommeert Rogers dat Epic Games Apple moet betalen voor de geleden schade toen het bedrijf de stunt van het introduceren van een eigen betaalsysteem uithaalde.

Daar lag de nadruk niet op

De rechter gaf ook aan dat Epic Games niet in staat was aan te tonen dat Apple een monopoliepositie heeft. En dan heeft Rogers het over de markt voor mobiele games. Dat is de relevante markt in deze situatie. “Het bewijs suggereert dat Apple op de rand staat van een substantiële marktkracht, of een monopoliepositie.”

“Apple heeft inderdaad een aanzienlijk marktaandeel”, zo vervolgt de rechter. Maar uiteindelijk is volgens Rogers niet genoeg aangetoond dat Apple een echte monopoliepositie heeft. Epic Games kon dat niet volledig aantonen, “omdat het bedrijf zich niet helemaal op dat onderwerp concentreerde”.

The Verge