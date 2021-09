Epic Games moet Apple een aardig bedrag lappen voor rechtszaak

Epic Games heeft een bedrag van zes miljoen dollar overgemaakt aan Apple, zo laat CEO Tim Sweeney weten op Twitter. De rechter besloot vorige week dat het bedrijf geleden schade moet vergoeden voor Apple. De zes miljoen is dertig procent van het bedrag dat de Fortnite-ontwikkelaar destijds omzette door een eigen betaalsysteem te introduceren in die game.

Dit is ook hoe de bal aan het rollen kwam. Aan het begin van dit dispuut bracht Epic Games een update uit voor Fortnite met daarin een betaalsysteem dat het systeem van Apple omzeilde. De ontwikkelaar brak daarmee de regels van de App Store, waardoor Apple Fortnite uit de downloadwinkel haalde. Vervolgens sleepte de ontwikkelaar de iPhonemaker voor de rechter met een al voorbereide rechtszaak.

Epic Games moet alsnog dertig procent afstaan

Ondanks het feit dat Apple Fortnite uit de App Store haalde, kon Epic Games alsnog geld omzetten via mensen met de app op hun iPhone of iPad. Wanneer die mensen een betaling verrichtten, dan ging dat bedrag rechtstreeks naar de zakken van de ontwikkelaar. In die periode zette het bedrijf een omzet om van 12,167,719 dollar.



Epic has paid Apple $6,000,000 as ordered by the court. pic.twitter.com/trulCfjE9S — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 13, 2021

Het bedrag van zes miljoen dollar wordt als volgt berekend. Epic Games moest dertig procent van die grofweg twaalf miljoen dollar betalen, uit de periode augustus tot november 2020. Ook moest het bedrijf dertig procent betalen over de omzet die binnenkwam vanaf 1 november tot en met de dag van de uitspraak van de rechter.

Uitspraak van de rechter

De rechter oordeelde vorige week dat Apple geen monopoliepositie heeft op de markt voor mobiel gamen. In dat opzicht was dit dus een win voor Apple. Wel moet Apple voortaan linkjes, knoppen en andere methoden toestaan waarmee ontwikkelaars kunnen verwijzen naar alternatieve betaalmethoden.

Apple laat in reacties weten heel blij te zijn met de uitkomst, “die het businessmodel van de App Store valideert”. Epic Games laat weten teleurgesteld te zijn en te blijven vechten voor kleinere ontwikkelaars en consumenten. Het bedrijf gaat in hoger beroep.

