Epic scoort bij rechter: Apple moet alternatief voor in-app aankopen toestaan

Het grootste nieuws van de week komt op vrijdagavond. Drie maanden na het einde van het proces tussen Epic Games en Apple heeft de rechter uitspraak gedaan. Er is goed en slecht nieuws voor Apple. Een van de belangrijkste beslissingen van rechter Yvonne Gonzalez-Rogers is dat Apple betalingen via externe systemen niet mag verbieden.

Tot nu toe hadden ontwikkelaars geen keuze. Ze waren verplicht om het betaalsysteem van Apple te gebruiken. Daarbij snoept de iPhone-maker 30 procent van iedere transactie af als commissie. Ook was het tot voor kort verboden om gebruikers te vertellen over andere manieren om abonnementen af te sluiten of in-app aankopen te doen.

Epic mag alternatief voor in-app aankopen aanbieden

De rechter heeft een permanent bevel uitgevaardigd dat Apple dwingt om verwijzingen naar andere betaalsystemen in apps toe te laten. Ontwikkelaars kunnen linken naar manieren om buiten Apple’s systemen om te betalen. Dat mag met tekst, knoppen of op andere manieren. Apple had al een stap in deze richting gezet nadat het schikte met de Japanse marktwaakhond. Die regeling was echter veel beperkter en ging alleen om zogenaamde reader-apps. Dat zijn apps van bijvoorbeeld kranten of streamingdiensten die vooral dienen om content te consumeren.

Het gerechtelijk bevel van vandaag betreft alle apps en ook games. Dat is pijnlijk voor Apple, omdat in-game aankopen goed zijn voor het grootste deel van de App Store-inkomsten.

Geen machtsmisbruik Apple

Positiever voor Apple is dat de rechter van mening is dat de fabrikant zich met de App Store niet schuldig maakt aan machtsmisbruik. Epic krijgt geen alternatieve App store op iOS of andere betalingssystemen dan die van Apple in zijn games. De maker van Fortnite heeft dus een belangrijk punt gescoord, maar verre van gewonnen. Vooral omdat het Apple 12 miljoen dollar aan schadevergoeding moet betalen voor het overtreden van de App Store-regels. Fortnite liet het in augustus van 2020 een paar weken toe om V-Bucks te kopen met alternatieve betaalmethoden op iOS. Een regelrechte oorlogsverklaring.

De verandering is niet morgen zichtbaar, want Apple kan nog in beroep gaan. Dat zal vrijwel zeker gebeuren. In een statement zegt het bedrijf uit Cupertino blij te zijn dat de rechtbank bevestigt dat de App Store de antitrustwetgeving niet schendt. “Vandaag heeft de rechter bevestigd wat we al wisten: de App Store is niet in strijd met de antitrustwet. Zoals de rechter erkende: ‘succes is niet illegaal’. Apple wordt geconfronteerd met strenge concurrentie en we geloven dat klanten en ontwikkelaars ons kiezen omdat onze producten en diensten de beste ter wereld zijn. We blijven ons inzetten om ervoor te zorgen dat de App Store een veilige en vertrouwde marktplaats en waar gelijke regels voor iedereen gelden.”