Emmy Awards 2021: Apple TV+’s Ted Lasso schrijft geschiedenis

Ted Lasso is de grote winnaar voor Apple TV+ tijdens de Emmy Awards. In totaal wist de streamingdienst 11 awards op te halen.

Het zat er natuurlijk al aan te komen dat Ted Lasso zou gaan knallen tijdens de Emmy Awards. De serie wist flink wat nominaties in de wacht te slepen. Nu is het ook duidelijk hoe vaak de komedie in de prijzen is gevallen. De serie wist in zeven categorieën een beeldje te scoren.

Ted Lasso zorgt voor een record

Zeven Emmy’s voor een serie is een record voor Apple TV+. Goed, dat was ook niet zo lastig want het vorige record stond op één. Vandaag wist de streamingdienst vier Emmy’s in de wacht te slepen in grote categorieën. Zo win de serie de prijs voor beste komedieserie, beste acteur in een komedieserie, beste bijrol in een komedieserie en beste actrice in een komedieserie. Eerder deze maand wist het al drie andere Emmy’s te winnen in de creatieve categorieën, wat het totaal dus op zeven brengt.

Beste acteur was natuurlijk Jason Sudeikis die de rol van Ted Lasso vertolkt. De beste bijrollen gingen naar Hannah Waddingham die de eigenaresse van de club speelt en Brett Goldstein die we natuurlijk beter kennen als Roy Kent.

De streamingdienst is dan ook in zijn nopjes met het resultaat: “Terwijl Ted Lasso ons heeft geleerd dat alles mogelijk is, zijn we ontzettend blij dat het een historische avond is voor zowel Apple TV+ en de cast van de serie,” vertelt Zack Van Amburg, Hoofd van Apple’s Worldwide Video.

Apple TV+ blij met het resultaat

“Wat Jason, Bill, Brendan, Joe en het creatieve team hebben bereikt in één seizoen spreekt voor de storytelling die mensen blijft inspireren,” vertelt Hamie Erlicht die eveneens hoofd is van Wolrdwide Video.

In totaal scoorde Apple TV+ 11 Primetime Emmy Awards. Eerder gingen Calls, Carpool Karaoke, For All Mankind en Boys State er al met een beeldje vandoor in de wat minder belangrijke categorieën.