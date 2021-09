De iPhone 13 Pro krijgt 120Hz verversingssnelheid, maar wat houdt dat in?

De kogel is door de kerk: de iPhone 13 Pro krijgt een 120Hz scherm. Maar wat houdt die Hertz precies in? Wij vertellen het je.

De iPhone 13 Pro (Max) is de eerste telefoon van Apple die een 120Hz scherm krijgt. Concurrenten hebben dit al, langer en het was dus hoog tijd dat Apple dit ook ging doen. Samsung maakte er natuurlijk al een grap over. Maar wat kun je nu precies met die 120Hz.

Hertz of Hz op je iPhone 13 Pro

Je hebt de term hertz of Hz vast wel eens gehoord bij een televisie of monitor. Het geeft de ververversingssnelheid aan van het beeld. Bij een serie of film valt het je misschien niet zo op, maar vooral als je gamet is het vrij goed te zien. Alles loopt sneller en soepeler en dat is belangrijk aangezien het beeld op jouw acties reageert.

De hertz vertellen je hoe vaak het beeld in een seconde wordt vernieuwd. Het scherm van de gewone iPhone 13 heeft 60Hz, wat betekent dat je in een seconde 60 nieuwe frames te zien krijgt. Bij de Pro (Max) is dit dus 120 keer. Bij films zal je het niet merken op je iPhone, want deze worden standaard met 24 frames per seconde opgenomen.

Voordelen

Toch is 120 Hz op de iPhone 13 Pro wel handig en niet alleen als je gamet. Door meer Hertz reageert je scherm nog soepeler op je aanrakingen. Denk bijvoorbeeld als je swipet over jouw scherm. Ook heb je minder blur in je video.

Wel is er een nadeel aan meer verversingen van je 120Hz scherm. Het kost namelijk meer batterij aangezien het scherm 2x zoveel laat zien ten opzichte van een 60Hz scherm. Het is een van de redenen waarom Apple mogelijk wat terughoudend was om het toe te passen. Om toch batterij te besparen heeft de nieuwe iPhone 13 Pro een adaptive 120Hz-scherm. Dat betekent dat het scherm alleen opschakelt wanneer die extra frames gewenst zijn, bijvoorbeeld bij gamen en swipen. Kijk je Netflix? Dan schakelt de rate weer terug.

Zoals gezegd is de 120Hz alleen aanwezig bij de iPhone 13 Pro (Max). bij de gewone 13 moet je het dus doen met 60Hz.