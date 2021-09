Eerste dag met QR-codes: CoronaCheck-app overbelast

Iedereen vanaf 13 jaar moet sinds vandaag een coronatoegangsbewijs bij zich hebben voor een bezoek aan een horecazaak, (sport)evenement of een kunst- en cultuurinstelling. Dit bewijs in de vorm van een QR-code wordt door de CoronaCheck-app gegenereerd. Het gaat echter niet altijd goed.

De app lijkt deze zaterdagavond overbelast. Een aantal gebruikers klaagt over een app die niet opstart of over vaccinaties die niet opgehaald worden. Eerder ontstond verwarring over welke app precies nodig was. Nederlanders bleken massaal de Deense app te downloaden, die Coronapas heet.

Problemen CoronaCheck-app

Er lijken zich momenteel twee soorten problemen voor te doen. Bij een aantal gebruikers lijkt de app geheel niet op te starten. Het scherm “We starten de app voor je op…” blijft lang in beeld staan, waarna een melding over geen internet­verbinding verschijnt.

Er is op dat moment wel een internetverbinding, maar de app lijkt de servers van de overheid niet te kunnen benaderen. Daardoor lijkt het alsof er geen internetverbinding is. Op Twitter maken meerdere gebruikers hier melding van en wij konden de problemen rond 19:20 uur reproduceren. De app start niet op. Wat in dit geval helpt is om vliegtuigmodus aan te zetten en de app opnieuw te starten. Dit heeft echter alleen zin als al eerder een QR-code is aangemaakt.

25 aanvragen per seconde

Wie wel gevaccineerd is, maar nog niet eerder een QR-code heeft aangemaakt, loopt tegen een ander probleem aan. Per seconde kunnen namelijk niet meer dan 25 gebruikers met de app inloggen om hun vaccinatie- of herstelbewijs op te halen. Zeker op een drukke zaterdagavond, wordt deze grens blijkbaar overschreden. Het lukt dan niet om met een DigID in te loggen om de vaccinaties op te halen. De browser blijft hangen op een pagina met het adres “rd2.toegang.overheid.nl”. Het is op moment van schrijven niet duidelijk wanneer de problemen zijn opgelost.



Je kon er op wachten. “Momenteel problemen bij #CoronaCheck”. #QRCode kan niet gecheckt worden omdat het systeem niet functioneert. Tja overheid en ICT. En nu @hugodejonge ? Bezoekers wegsturen en de ondernemers nog meer laten bloeden? #coronapas #coronatoegangsbewijs #ctb — kees de zeeuw (@kees_de_zeeuw) September 25, 2021



Ligt het aan mij of is de CoronaCheck app overbelast? 😅 #verrassend — Christian Traets (@ChristianTraets) September 25, 2021