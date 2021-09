Cookies in Safari op je iPhone? Zo zet je ze aan of uit

Apple zet flink in op privacy. In Safari is het dan ook mogelijk om cookies aan of uit te zetten. Wij vertellen je hoe je dat simpel aanpast.

Het was een doorn in het oog van verschillende tech-bedrijven (lees: Facebook) dat Apple meer inzet voor privacy. Voor het bedrijf is het een makkelijke keuze, want het verdient amper aan advertenties.

Dit zijn cookies

Laten we maar beginnen om te vertellen wat cookies precies zijn. Cookies zijn kleine bestanden die een website op jouw computer zet als je een site bezoekt. Daarmee kan het je bijvoorbeeld om je automatisch te laten inloggen op een website. Er zijn echter ook tracking cookies die jou volgen in Safari. Hierdoor weet de eigenaar van een cookie wat voor websites je bezoekt en wat je bekijkt zodat het advertenties op maat kan aanbieden.

Het is natuurlijk logisch dat je niet op die laatste soort cookies zit te wachten. Om je daarmee te helpen heeft Apple in Safari een functie gebouwd waarbij je zelf kunt kiezen wie je wel en geen toestemming geeft om cookies in te stellen. Dat is natuurlijk handig, maar wellicht wil je weten hoe je zelf de instellingen aanpast wij leggen je het uit.

Zo zet je ze aan of uit in Safari op je iPhone

Zoals hierboven gezegd zijn er twee soorten cookies. Deze kun je allebei aanpassen. Hiervoor ga je naar de instellingen en vervolgens het tabje Safari. Je komt dan meteen in de instelling van je browser. Als je naar onder scrollt kom je bij privacy en beveiliging.

Wil je dat websites jou niet volgen in Safari? Dan kun je heel simpel voorkom volgen aanvinken. Bovendien is ook de optie bescherm privacy in reclame kun je aankruisen. Dan krijg je ook geen persoonlijke boodschappen meer. Er is ook de optie blokkeer alle cookies. Als je deze aanvinkt blokkeer je ook functionele cookies zoals het automatisch inloggen. Het is dus de vraag of je die optie wil selecteren.

Andere opties

Wil je nog beter beschermd zijn? Dan kun je ook een privé-venster openen in Safari. Hierin worden alle cookies standaard geblokt en bovendien wordt ook niet je website-historie bewaard. Ook kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld de DuckDuckGo Privacy Browser te installeren. Dan weet je zeker dat je niet zomaar gevolgd wordt.

Overigens is het ook mogelijk om gepersonaliseerde reclame van Apple te blokkeren. Deze optie is iets beter verstopt. Hiervoor ga je naar privacy en scroll je naar beneden naar Apple reclame. Als je daarop drukt, kun je uitschakelen dat Apple je gepersonaliseerde reclame van zichzelf stuurt.