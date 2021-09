7 bijzondere (maar handige) accessoires voor jouw AirTag

De AirTag is nu een aantal maanden op de markt. In die tijd zijn er allerlei accessoires voor het gadget op de markt. Wij lichten er een aantal uit.

De AirTag is natuurlijk een handige functie. Je vindt er al jouw spullen moeiteloos mee terug. In de Verenigde Staten heeft iemand zelfs zijn gestolen elektrische step er mee teruggevonden. Een andere man gebruikte het gadget om te checken hoe een verzending naar Noord-Korea en de Apple Campus ging. Ook jij kunt hem gebruiken om alles wat je wil terug te vinden. Met deze bijzondere gadgets wordt het nog makkelijker.

Accessoires voor de AirTag

Waarschijnlijk denk je bij een accessoire van een AirTag meteen aan een sleutelhanger. Logisch, want die hang je bijvoorbeeld makkelijk aan je sleutels, tas of portemonnee. Toch kun je ze ook in andere accessoire stoppen die handig in jouw situatie kunnen zijn. Daar komen ze!

Reflector

Als een dief een AirTag op een fiets ziet dan zou hij gek zijn om deze niet te verwijderen. Grote kans dat diegene onder het zadel zelf kijkt of onder het spatbord of bagagedrager. Bij een reflector denkt een dief waarschijnlijk dat er niets aan de hand is. Dit gadget is dan ook ideaal om te checken waar je fiets staat. Je scoort ‘m voor 17,28 euro.

Bidonhouder met AirTag

Zo’n reflector ziet er natuurlijk niet heel sexy uit op een racefiets. Gelukkig is er een soort twee in één gadget. Je kunt namelijk ook een bidonhouder kopen waar je ook een AirTag in kan plaatsen. Zo bescherm je jouw dure wielrenfiets net wat beter. Je kunt ‘m halen voor 14,99 euro.

Dierenband

Is je hond zo wild dat je denkt dat die weg kan lopen? Met een AirTag kun je jouw huisdier gewoon terugvinden. Er zijn speciale bandjes voor honden zodat je ze in de gaten kunt houden. Een hondenbandje heb je al voor 15,99 euro. Wil je een iets luxere versie van leer? Dan betaal je 41,62 euro.

Kinderbandje

Niet alleen honden kunnen weglopen, ook kinderen kunnen verdwalen. Denk bijvoorbeeld aan een druk strand waar jouw kleine niet meer de weg terugvindt. Met dit bandje wat lijkt op een horloge vind je jouw kleine zo terug. Handig als die bijvoorbeeld nog te klein is voor een Apple Watch. Op Ali Express scoor je ‘m voor 2,60 euro.

AirPods case met AirTag

Raak je jouw AirPods kwijt? Dan kun je ze gewoon terugvinden via de app als ze ergens los liggen. Zitten ze in de case, dan kan de vind mijn app geen verbinding maken. Met dit speciale hoesje vind je ze alsnog. Op Ali Express kost deze 4,35 euro.

Portemonnee

Een zakkenroller zal als eerst de AirTag uit je portemonnee gooien als hij die van jou steelt. Maar wat als deze nu heel goed verborgen is? Deze portemonnee van Italiaans leer kost 64,90 euro en kan de oplossing zijn als je de jouwe niet wil verliezen. Het kost 64,90 euro.

Afstandsbediening Apple TV

Raak je altijd je afstandsbediening kwijt? Dan los je dat probleem op met deze AirTag-hoes voor je Apple TV remote control. Deze hoes is ook handig als je vaak de afstandsbediening laat vallen, want het omhulsel is van siliconen. Deze kost 19,05 euro en is hier te bestellen.