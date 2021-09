Berichten-app iOS 15 verwijdert per ongeluk foto’s uit je bibliotheek

Met de komst van iOS 15 zijn er heel wat verbeteringen doorgevoerd voor de iPhone. Maar met nieuwe software merk je eigenlijk ook dat er altijd wel wat problemen zijn. Deze keer gaat het om de Berichten-app die wat vreemde dingen doet.

Wanneer je iOS 15 hebt en veel gebruikt maakt van de Berichten-app, dan moet je even oppassen met foto’s die je krijgt. Want als je niet oplet, verdwijnen die zo maar uit je bibliotheek.

Foto’s verdwijnen in iOS 15

Het probleem ontstaat wanneer je via de Berichten-app een bericht krijgt met daar een foto. Deze sla je dan op in je Bibliotheek en is er niks aan de hand. Het gaat echter mis wanneer je het gesprek waarin de foto is gestuurd verwijderd. Als je dan vervolgens de volgende keer een iCloud Backup maakt, dan zul je merken dat de desbetreffende foto foetsie is. Het lijkt er dan ook op dat de foto echt gekoppeld zit aan de Berichten-app, ondanks dat je hem in je fotobibliotheek opslaat. Dat is dus een beetje irritant wanneer het een belangrijke foto is en je iOS 15 hebt. En het ziet er naar uit dat er niet snel een oplossing voorkomt. De onderstaande tweet laat zien dat in de beta van de volgende iOS het probleem nog steeds zit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

15.1 beta 2 is still deleting photos from my library when I delete the iMessage thread I saved them from 😰😰 FB9658241 — Ezekiel (@superezfe) September 29, 2021

Hoewel de meesten gebruik maken van Whatsapp wanneer het aankomt op het versturen van foto’s, wordt de Berichten-app tussen iPhone-gebruiker ook veel gebruikt. En als je dan dus foto’s verstuurd, dan moet je goed opletten. Het meest verstandige is om gesprekken in de app niet te verwijderen. Maar het kan natuurlijk zijn dat de berichten die verstuurd worden gevoelig zijn en je niet wil dat anderen die berichten lezen en je ze dan dus verwijderd. Als je beeldmateriaal dan wil bewaren, dan is het wellicht verstandiger om een screenshot van de foto te maken. Maar dat lijkt niet de ideale oplossing voor deze iOS 15-bug.

Geen idee wanneer het wordt opgelost

Omdat het probleem nog steeds aanwezig is in iOS 15.1 lijkt het er op dat we er voorlopig nog even mee moeten dealen. Dus als je van de Berichten-app gebruik maakt, moet je hier dus rekening mee houden.