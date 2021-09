Apple’s nieuwe MagSafe-accessoires een stuk makkelijker terug te vinden

Apple introduceert een nieuwe versie van de leren MagSafe-portemonnee. Die is verkrijgbaar in nieuwe kleuren en krijgt een opvallende functionaliteit. Je kunt de portefeuille namelijk terugvinden via de Zoek mijn-applicatie van het bedrijf uit Cupertino. Het lijkt erop dat de fabrikant de functies van de applicatie flink uitbreidt.

Eerder voegde Apple namelijk al ondersteuning toe voor de AirTags van het bedrijf, waardoor je bijvoorbeeld je sleutelbos gemakkelijker terugvindt. De nieuwe MagSafe-accessoire doet ongeveer hetzelfde, waardoor het systeem als back-up dient. Maar dan moet de accessoire niet verplaatst worden, natuurlijk.

Apple maakt MagSafe-accessoire vindbaar

Hoe dit precies werkt, maakt Apple niet duidelijk op de productpagina. Echter, we stellen ons voor dat de gekoppelde iPhone registreert wanneer de MagSafe-accessoire loskoppelde. Dat moment wordt opgeslagen en voorzien van een tag, zodat je in de Zoek mijn-applicatie ziet waar de portemonnee voor het laatst was.

Je iPhone laat al een korte animatie zien op het moment dat je een accessoire koppelt. Dus heel vreemd is het bovenstaande idee niet. Het lijkt een kleine moeite dat de iPhone op moment van loskoppelen een locatietag aanmaakt, zodat je die via de app snel vindt. Apple heeft dit idee dus niet bevestigd op de winkelpagina.

Niet voor de Clear Case

Het is opvallend dat Apple in de kleine letters vermeld dat de functionaliteit niet aanwezig is op de Clear Case met MagSafe. Wat er dan ook voor zorgt dat de portemonnee teruggevonden wordt via Zoek mijn, die functionaliteit wordt ergens geblokkeerd op dat specifieke hoesje. Onduidelijk is dus waarom dit zo is.

Mocht je het een fijn idee vinden je portemonnee terug te vinden via de Zoek mijn-applicatie, dan doe je er voorlopig goed aan gebruik te maken van een AirTag. Dat product lijkt in deze situatie ietwat meer betrouwbaar. Hopelijk brengt Apple zelf snel meer informatie over de ontdekte functie naar buiten.

