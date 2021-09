Groot Apple Watch Series 7 probleem opgelost (en dat is goed nieuws)

De kans is groot dat de Apple Watch Series 7 volgende week gepresenteerd wordt. Het goede nieuws is dat een probleem aan het gadget is opgelost waar jij wat aan hebt.

Aanstaande dinsdag is het zover: California’s Streaming komt eraan. Het is het grote Apple event waar de iPhone 13 wordt gepresenteerd. Daar blijft het niet bij, want er zullen waarschijnlijk nog een paar apparaten voorbijkomen. De AirPods 3 lijken een zekerheidje en ook de Apple Watch Series 7 wordt genoemd.

Goed nieuws over de Apple Watch Series 7

De bekende analist Ming-Chi Kuo komt nu met nieuws over de Apple Watch Series 7. Volgens hem start de massaproductie van het apparaat in het midden van september en moet deze al later deze maand verschijnen.

De Apple Watch Series 7 krijgt een ander uiterlijk. Het krijgt wat plattere zijkanten waardoor het device wat meer gaat lijken op de nieuwe iPhone en de iPad Pro. Ook heeft het een iets groter scherm dan diens voorganger. Door het nieuwe design is het productieproces wat veranderd. Het krijgt een duurzamer display dat gebruik maakt van wat andere aansluitingen. Door het nieuwe ontwerp waren er wat kwaliteitsproblemen, wat de productie bemoeilijkte, maar die zijn inmiddels door het bedrijf opgelost.

Door die productieproblemen zou de Apple Watch Series 7 volgens Nikkei Asia en Bloomberg waarschijnlijk vertraging oplopen. Er is echter goed nieuws, want dit lijkt niet het geval te zijn. De smartwatch zal dus waarschijnlijk gewoon snel na de launch beschikbaar zijn. Wel waarschuwt Mark Gurman van Bloomberg dat er wellicht maar een kleine oplage beschikbaar komt door die eerdere problemen.



On Watch 7 from last weekend: “We’ll see an announcement during the usual September event alongside the iPhone, but there will be a mix of the models shipping late or in small quantities.” https://t.co/xkvN14Mv3O — Mark Gurman (@markgurman) September 10, 2021

Wachten op de launch

Er gaan genoeg geruchten over de functies en specs van de Apple Series 7. Zo is dit de eerste Apple Watch die waarschijnlijk je bloeddruk kan meten. Een handige functie waardoor je jouw gezondheid nog beter in de gaten kunt hebben. Wat de smartwatch nog meer te bieden heeft weten we waarschijnlijk na dinsdag.

MacRumours