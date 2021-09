Apple Watch Series 7 ondersteunt 60,5GHz-dataoverdracht (maar waarom?)

Apple rustte de Apple Watch Series 7 uit met dataoverdrachtfunctionaliteit op 60,5 GHz. De vraag is nu waarom het bedrijf daarvoor koos. Dat blijkt uit gegevens die in te zien zijn bij de FCC, de Amerikaanse communicatiewaakhond. Mogelijk gebruikt Apple de functie alleen voor interne doeleinden, maar dan nog is dit een interessant gegeven.

Uit de documenten van de FCC blijkt dat de 60,5GHz-module alleen actief is op het moment dat de Apple Watch Series 7 op een speciaal magnetisch dock ligt. Dat dock moet dan eveneens beschikken over eenzelfde module. Waarschijnlijk zijn dergelijke docks alleen bij Apple in gebruik, door mensen die met de smartwatch werken.

Apple Watch met 60,5GHz-module

Denk dan bijvoorbeeld aan winkelmedewerkers, die zodoende een Apple Watch kunnen herstellen. Dit is overigens geen feit, maar een mogelijk voorbeeld. Mocht het kloppen, dan is het interessant om te achterhalen of de populaire smartwatch nog een verborgen diagnostische poort voor draadloze communicatie heeft.

Het dock van Apple heeft modelnummer A2687 en krijgt stroom via de usb-c-kabel. Apple diende de documenten overigens eind augustus in. Echter, meestal blijven dergelijke papieren voor enkele weken geheim, zodat dit soort informatie niet vroegtijdig op straat ligt. De documenten zijn dan ook vorige week openbaar gemaakt.

Hoe snel is de verbinding?

Het is niet duidelijk hoe snel de verbinding tussen de smartwatch van Apple en het dock is. Volgens de usb 2.0-standaard is het mogelijk dat de dataoverdracht snelheden tot 480 Mbps haalt. Daarnaast is niet duidelijk of Apple voornemens is dergelijke technologie beschikbaar te maken voor iedereen.

Op moment van schrijven is ook nog niet duidelijk wanneer de nieuwe Apple Watch te koop is in Nederland, of elders in de wereld. Daarnaast is er ook nog een uitgebreide productpagina op de website van Apple gespot. Apple liet eerder weten dat de Series 7 “later in de herfst” te koop is.

FCC