Nieuwe Apple Watch Series 7 oplaadkabel is vanaf nu officieel te koop

Tijdens California Streaming kondigde Apple onder andere de Apple Watch Series 7 aan. Daar hoort natuurlijk ook nieuwe accessoires bij.

De Apple Watch Series 7 was een van de grote aankondigingen tijdens California Streaming. De nieuwe smartwatch heeft natuurlijk een hoop verbeterde eigenschappen. Een daarvan is dat deze sneller op te laden is dan de Series 6. Om dat mogelijk te maken is een nieuwe oplaadkabel ontworpen met een USB-C-aansluiting.

De Apple Watch Series 7 opladen

Hoewel de Apple Watch Series 7 pas ‘later dit najaar’ naar de winkel komt, is nu al de oplaadkabel te koop voor het nieuwe gadget. Het laadt volgens Apple 33 procent sneller het apparaat op. Tachtig procent van de batterij is dus binnen 45 minuten opgeladen en een lading voor in de avond je slaap tracken kost zo’n 8 minuten.

De nieuwe oplaadkabel

De oplaadkabel ziet er precies zo uit als je gewend bent. Er is echter een verschil. In plaats van een USB A-aansluiting zit er nu een USB-C aansluiting, waardoor het sneller laden mogelijk is. Hoewel deze dus voor de Apple Watch Series 7 is ontworpen, kun je ‘m ook gewoon gebruiken bij oudere modellen, aangezien de aansluiting voor de smartwatch gewoon hetzelfde is.

Wel heb je natuurlijk een oplaad-adapter met een USB-C-aansluiting nodig. Dat is dus dezelfde die je bijvoorbeeld kent van jouw nieuwere iPad of iPhone. Natuurlijk verkoopt Apple de adapters voor de oplaadkabels ook. Een USB-C adapter dan 20 Watt kost je 25 euro.

De prijs

De prijs van de nieuwe magnetische snellader-kabel voor de Apple Watch Series 7 is 35 euro bij de Apple Store. Het exemplaar heeft dus dezelfde prijs als de kabel met USB-A. Als je hem nu bestelt heb je ‘m binnen 2 dagen in huis. Koop je dus lader en adapter, dan ben je dus in totaal 60 euro kwijt. Als je sowieso van plan bent om de Apple Watch Series 7 te kopen is het aanraden om te wachten met de aankoop van de kabel zelf. Deze wordt ook bij jouw smartwatch geleverd.