Apple Watch Series 7: de reden waarom Apple niets zei over de processor

Apple kondigde tijdens het najaarsevenement een nieuwe smartwatch aan, die we inmiddels kennen als de Apple Watch Series 7. Dat Apple het apparaat aankondigde, was een kleine verrassing. Volgens geruchten zijn er namelijk productieproblemen, waardoor de lancering nog even op zich laat wachten. Maar er blijkt nu ook iets anders aan de hand.

Tijdens de presentatie legde Apple veel nadruk op het design, het gewicht en andere belangrijke punten van de Apple Watch Series 7. Maar over de processor repte het bedrijf geen woord. Dat komt doordat de wearable gebruikmaakt van dezelfde processor als in de Apple Watch Series 6, blijkt nu uit meer informatie.

Apple Watch Series 7 met oude processor

De SoC (system-on-a-chip) van de Series 6 is dualcore en gebaseerd op de A11-chip die je vindt in oudere iPhones. Toen Apple de processor vorig jaar aankondigde, zei het bedrijf dat de processor twintig procent sneller is dan zijn voorganger. De chip in de Series 7 is precies dezelfde als in de Series 6; Apple gebruikt zelfs dezelfde identificatie-aanduidingen.



There is a reason Apple didn’t talk about the Apple Watch Series 7 CPU this year… …and it’s because it’s the exact same as last year’s Series 6 👀 In fact it doesn’t even get a new model number, it’s effectively just a chassis tweak pic.twitter.com/mLsTNkdTNO — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 15, 2021

Het is overigens niet de eerste keer dat Apple dezelfde processor voor een nieuwe Apple Watch gebruikt. Dat deed het bedrijf eerder al met de Apple Watch Series 1 en Series 2 en later nog een keer met de Apple Watch Series 4 en Series 5. Apple zet dezelfde processor dus vaker in voor een gloednieuw model.

Groter display dit keer

De Apple Watch Series 7 biedt een aantal veranderingen aan ten opzichte van het vorige model. Zo is het scherm dit keer groter en helderder, waardoor je in elk geval binnen veel beter ziet wat er op het scherm gebeurt. Daarnaast kunnen wijzerplaten de huidige tijd een beetje aan de zijkant van dat scherm weergeven.

Op moment van schrijven is het niet duidelijk wanneer de nieuwe Apple Watch verschijnt. Tijdens de presentatie maakte het bedrijf bekend dat we het model in de herfst van 2021 kunnen verwachten, maar een precieze releasedatum laat nog op zich wachten. Dat heeft waarschijnlijk met die vermeende productieproblemen te maken.

