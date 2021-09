De Apple Watch Series 7 komt eraan, maar je hebt er mogelijk niets aan

Eerder vandaag werd al duidelijk dat bronnen binnen de industrie verwachten dat de Apple Watch Series 7 binnenkort het daglicht ziet. Zo is de verwachting er dat de nieuwe smartwatch tegelijkertijd met de iPhone 13 het daglicht ziet. En dat is vrij verrassend.

Vorige week dinsdag werd bekend dat het nieuwe ontwerp van de Series 7 voor productieproblemen zorgt. Het is zelfs dusdanig ernstig dat de gehele productie inmiddels op pauze is gezet. De kans dat jij er voorlopig weinig aan hebt dat de Series 7 is aangekondigd, lijkt daardoor best wel groot te zijn.

Opvallende Apple Watch Series 7 lancering

In zijn nieuwsbrief Power On laat Mark Gurman, technologiejournalist bij Bloomberg, weten niet heel veel vertrouwen in de Apple Watch Series 7 te hebben. Althans, in de lancering van het product. Ondanks het feit dat hij tijdens het iPhone 13-evenement het daglicht zal zien, is het nog maar de vraag hoeveel consumenten er iets aan hebben. Iets dat te maken heeft met de productieproblemen.

Volgens Gurman zijn er drie verschillende scenario’s mogelijk voor de Series 7:

De smartwatch wordt aangekondigd, maar verschijnt voorlopig nog niet

Apple Watch Series 7 verschijnt in slechts een paar markten

De aankondiging laat simpelweg nog op zich wachten

Met die laatste praktisch uitgesloten, door hemzelf, is het dus vrij reëel dat de nieuwe Series 7 hetzelfde pad volgt als de iPhone 12-serie dat vorig jaar deed. Dat zou dus kunnen betekenen dat het toch nog even duurt voor de nieuwe smartwatch daadwerkelijk te koop zal zijn.

Problemen tijdens de productie

De problemen in de productie van de Series 7 zijn afkomstig vanuit het nieuwe ontwerp. Dat is het bericht dat Nikkei Japan vorige maand naar buiten bracht. Als we geruchten mogen geloven krijgt de Series 7 een vierkant ontwerp, zodat hij beter in lijn ligt met de iPhone 12/13 en de nieuwe iPad-modellen.